Predicadora asegura no debe existir espacio para la duda en un corazón que cree en Dios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La predicadora Milagros Mejía asegura que no debe existir espacio para la duda en el corazón de una persona que decide creer en Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.

“Si tú decides creer, no puedes dudar, no podemos ser como las olas del mar que hoy creemos y mañana no, debemos creer firmemente, porque la fe es algo que no se ve, es algo que tú esperas por el espíritu”, indicó.

Sostuvo que Dios pone a prueba las personas porque él necesita ver qué hay en su corazón.

“En el desierto, en el proceso, es que realmente se va a saber quién tú eres, eres trigo o eres cizaña, o si tú crees o no crees, porque hay gente que están adorando a Dios, pero cuando llega el proceso se caen, niegan a Dios y tú y yo no estamos llamados para negar a Dios”, comentó.

Al profesar su fe, en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mejía aseguró las personas están en este mundo para seguir a Dios, creyendo de manera firme, echando el pleito y reconociendo que él no miente.

“Su palabra es verdad y si él te dijo que te va a sanar, él no miente, sigue creyendo, aunque no veas nada hasta que alcances tu milagro”, aconsejó.

(Ver programa).

