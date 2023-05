Predicador invita a dejar de lado el individualismo y ser empáticos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tomando en cuenta que el mundo es cada vez más individualista, el predicador Anderson Núñez, llamó a la sociedad dominicana a ser empática y bondadosa con los demás.

Núñez destacó la importancia de ponerse en el lugar del otro, ya que para él, la empatía es una cualidad ausente en la mayoría de quienes componen la sociedad actual.

Sostuvo que al ser empáticos, las personas son capaces de comprender y compartir los sentimientos de los demás, y en consecuencia tratarlos con respeto y consideración.

“Tenemos que ponernos en el lugar del otro, ser empático, la empatía hace falta, porque cuando tú no eres empático. No maltrates a nadie de tu entorno, porque hoy tú eres líder, pero mañana puedes ser empleado de aquel que fue barredor, porque la vida da tantas vueltas, que yo creo que si usted no cambia su forma de ser, usted no será bendecido en la tierra” apuntó.

En el programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Núñez comentó que si las personas no cambian su forma de ser, es posible que no sean bendecidos en la tierra.

(Ver programa).

De igual forma, el predicador reconoció que el mundo puede ser un lugar lleno de malicia y trucos, lo cual puede enfriar el corazón de muchas personas y hacer que se vuelvan reacias a ayudar a los demás.

Sin embargo, exhortó a las personas a no permitir que su corazón se enfríe, porque a pesar de las circunstancias adversas, es necesario mantener la calidez del corazón con buenas acciones y seguir extendiendo la bondad hacia los demás.

Enfatizó que cuando un individuo hace el bien a alguien que lo ha dañado, está limpiando los ojos de esa persona y se está liberando a él mismos.

“Cuando tú le haces un bien a alguien que te hizo mal, limpias los ojos de él y te haces libre y eso nos manda Jesús”, señaló.

