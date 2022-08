PreCoHis orienta donde buscar alimentos gratis ante inseguridad alimentaria NYC

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) en la ciudad de Nueva York, ante la inseguridad alimentaria en la Gran Manzana, según la organización City Harvest, informa los lugares donde reparten alimentos gratis en los cinco condados.

Independientemente de su estatus migratorio, todos son elegibles. Actualmente la comunidad inmigrante más grande en la urbe es la dominicana, con casi un millón de connacionales, según reportes de las autoridades.

PreCoHis, dirigida por el autor de esta crónica, sostiene que para necesidades alimentarias urgentes, llamar al 311 y preguntar por el Programa de asistencia alimentaria de emergencia.

Los lugares para la entrega de alimentos en Manhattan: Max Meltzer Senior Center, ubicado en el 94 E. de la calle Primera. Los lunes las 9:00 A.M. a 12:00 P.M. Se requiere una identificación para personas mayores.

En “St. Cecilia, Food Pantry de Caridades Católicas”, en el 125 E. de la calle 105, entre las avenidas Park y Lexington. Desde las 9:00 A.M. a 12:00 P.M.

Asimismo, “The Father’s Heart Ministries”, en el 543-East Village de la calle 11. Martes desde las 6:00 P.M. hasta las 6:30 P.M, (para participantes de KidZone). Sábado de 10 A.M. a 11:00 A.M. (excepto el primer sábado).

También en “Rauschenbusch Metro Ministries-Metro Baptist Church-Hell’s Kitchen, en el 410 W. de la calle 40. Los sábado de 10:00 A.M. a 11:30 A.M.

En El Bronx: “Catholic Charities Bronx Center”, en el 402 E. de la calle 152. Miércoles desde las 5:00 P.M. hasta las 7:00 P.M. Para familias con empleo. Jueves y Viernes desde las 10:00 A.M. hasta las 12:00 P.M. Llevar identificación.

Además, en “St. Paul’s Evangelical Lutheran Church:” en Parkchester, en el 1891 de la avenida McGraw. Viernes de 8:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. Llevar identificación y prueba de domicilio en la primera visita.

También en “Every Day is a Miracle” en Westchester Square, en el 2626 East Tremont. Viernes desde las 11:00 A.M. a 1:00 P.M. Llevar identificación.

En Brooklyn: En “Neon Nutrition Kitchen”, en el 345 de la calle Adams. L/M/V desde las 9:00 A.M. hasta las 12:00 P.M. Llevar identificación. En “Mixteca” en el 245 de la calle 23. Jueves, desde las 3:00 P.M. hasta las 6:00 P.M. Para las personas del área. En “Salvation Army Astoria Food Pantry”, en el 45-18 de Broadway-Astoria. Miércoles de 9:30 A.M. a 11:30 A.M. Llevar identificación.

En Queens: En “St. Michael’s Church”, en el 136-76 de la 41 avenida, Flushing. T/W desde las 9:00 A.M. a 11:00 A.M. Llevar identificación. En “Astoria Food Pantry” en el 25-82 de la calle Steinway en Astoria. Lunes desde las 8:00 A.M. a 12:00 PM. En “YWCA Queens”, en el 42-07 de Parsons Blvd-Flushing. Miércoles desde las 10:00 A.M. a 2:00 P.M. Solo con cita previa (718) 353-4553.

En “Hour Children Food Pantry” en Long Island City, 36-11 de la calle 12; entre las avenidas 36 y 37. Lunes desde las 2:00 P.M. a 4:00 P.M. Martes de 10:30 A.M. a 12:30 P.M. Jueves de 3:00 P.M. a 5:00 P.M.

En Staten Island: En el “Centro del Inmigrante” en la avenida Port Richmond. Martes desde las 3:00 P.M. a 6:00 P.M. “La Colmena” en el 774 de la avenida Port Richmond. Miércoles a partir de las 12:00 P.M.

En caso de dificultad en contactar uno de estos lugares, puedes llamar al 311, preguntar por el “Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia”, y escoja su lenguaje preferido.

Relacionado