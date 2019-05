Precandidato del PLD a alcaldía de SDO dice sería error dar otra vez esa plaza a un aliado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdiputado y precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Pérez, dijo hoy que sería un error de la organización política entregar nuevamente a un aliado el ayuntamiento de esa demarcación.

Entrevistado por Edhoarda Andújar y Manuel Cruz en El Nuevo Diario A.M., que se trasmite por la plataforma de El Nuevo Diario TV, indicó que “si nosotros cometemos el error de que la alcaldía sea de un aliado y no del PLD vamos a perder las elecciones, no tiene sentido hacer una alianza para perder una de las plazas que representa una buena cantidad de electores.”

Aseguró que en la dirigencia de esa entidad política no hay ninguna motivación para vender una oferta electoral con una figura que no pertenezca a las entrañas del partido.

Subrayó que existe un compromiso entre los precandidatos a la alcaldía por el partido morado en el municipio, con la finalidad de que cada cual pueda vender su propuesta electoral y quien salga ganador en el proceso eleccionario interno será apoyado por los demás.

“Estoy sorprendido, porque un presidente que tiene dos periodo y que todavía los ciudadanos sienta el deseo de apoyar al presidente Danilo Medina eso yo nunca pensé que íbamos a tener tanto apoyo de la sociedad”, expresó el exdiputado Pérez.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 49:40

Anuncios

Relacionado