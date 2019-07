Precandidato al PARLACEN predice triunfo del PRM en segunda vuelta en elecciones de 2020

Comparte esta noticia

NUEVA YORK._ El legendario dirigente del PRM y precandidato a diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), David Williams, predijo el triunfo de su partido, vaticinando que habrá segunda vuelta “compleja” en las elecciones de 2020.

Williams, una de las figuras políticas más icónicas de la diáspora en Nueva York, señala que tiene la perspectiva que después del discurso del presidente Danilo Medina, el ex presidente Hipólito Mejía, de cuyo proyecto es uno de sus dirigentes más descollantes, “se va a tirar calle al medio” en busca de ganar las primarias perremeístas y luego la presidencia de la república.

“Vamos a ver si las contradicciones entre Danilo y Leonel, se siguen perpetuando, porque de acuerdo a lo que dijo en su discurso, Danilo le guarda rencor a Leonel”, añadió.

Dijo que en la coyuntura presente, Hipólito se va a fortalecer y tiene todas las posibilidades de ganarle las primarias del PRM a Luis Abinader.

Explicó que en unas primarias cerradas, Hipólito saldrá ganando por la acumulación de votos.

“Ellos, los de Abinader, las querían cerradas y ahora las quieren cambiar a abiertas, pero ya es tarde”, señaló Williams.

“La percepción que se tiene, en base a las encuestas y la intención del voto, es que en una contienda interna abierta, las posibilidades de Abinader son mejores”, explicó.

“Contra cualquier candidato del PLD, nosotros, con Hipólito ganaremos las elecciones presidenciales”, dijo.

“Pero, soy pragmático y todos estos años de lucha, me han enseñado que si las contradicciones en el PLD, no llegan a un antagonismo como se dio siempre en el PRD, cualquiera de los dos, Hipólito o Abinader, le ganará a cualquiera que sea candidato peledeísta, no hay dudas de eso”, dijo Williams.

Anuncios

Relacionado