Precandidato a senador Rafael González ejerce su derecho al voto y dice ganará el PLD 

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. -El doctor Rafael González, aspirante a la senaduría de Monte Plata por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), realizó su derecho al voto en el marco de la consulta ciudadana del PLD.

González votó a las 12:30 de la tarde en la escuela Fray Pedro de Córdoba, donde llegó acompañado de su esposa Teresa de la Cruz, su cuñado Emilio de la Cruz, y decenas de dirigentes y simpatizantes que apoyan sus aspiraciones, al llegar fue recibido por el presidente de la organización morada en Yamasá, Wilson Polanco y los miembros que se encontraban en el centro de votación.

El precandidato Senatorial aseguró que hoy se celebra una gran fiesta de la democracia, que la gente está acudiendo a ejercer el voto con diversidad de candidato, donde todos tienen posibilidades de representar la boleta para las elecciones del 2024.

Sobre la denuncia hecha de que habían votos emitidos multiplicados en una escuela de Villa Mella, indicó que eso se debió a fallos técnicos en las impresoras pero que ya fue resuelto y todo transcurre con normalidad.

“Eso fue en la escuela Ramón Matías Mella, en Santo Domingo Norte, la impresora no estaba conectada y se le dio a imprimir varias veces y es una impresora, ella capta las veces que usted le da que haga el proceso, como no estaba conectada no había llegado el productor y cuando se conectó entonces hizo el proceso de todas las veces que se realizó el intento”, explicó el precandidato a la senaduría de Monte Plata, al afirmar que los técnicos de todos los candidatos estaban presentes.

Sostuvo que el PLD y el país celebran esta acción cívica que conducirá a la organización morada a administrar las oficinas públicas nuevamente en el 2024.

