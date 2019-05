Precandidato a senador pide investigar nómina de oficina senatorial Elías Piña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a senador de Elías Piña por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Iván Lorenzo, solicitó al Senado abrir una investigación con relación a la empleomanía de la oficina senatorial de esa provincia, tras advertir que los fondos que se manejan no llegan a los eliaspiñeneses.

Durante un encuentro con la comunidad de Guanito residentes en Santo Domingo, Lorenzo aseguró que en los actuales momentos más del 80 por ciento de los que hoy figuran en la nómina de esa oficina, que preside el senador Adriano Sánchez Roa, “son ciudadanos y ciudadanas que no son de la provincia Elías Piña”.

“Hay personas que están en la nómina de la oficina senatorial de Elías Piña, que viven fuera del país, sin rendir ningún trabajo ni a la provincia ni al senador de la República”, citó.

En ese sentido, llamó la atención de Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, para que abra una investigación a la mayor brevedad posible a los fines de que se dé a conocer hacia dónde van los fondos de la oficina senatorial de esa demarcación, “porque no van a las casas de los eliaspiñenses”.

El dirigente político presentó una nómina de sueldos de empleados en la que se muestran nombres, cargos y salarios de un conjunto de personas que y que, dice, sustentan su denuncia sobre el manejo de los fondos.

Nepotismo

Durante su intervención, Lorenzo se insistió ante los dirigentes que erradicar el nepotismo en dicha oficina será su base fundamental de la gestión que pondrá en marcha a partir del año 2020, como garantía de que esos recursos lleguen a las personas que deben beneficiar.

“Yo me quiero comprometer con ustedes que, a partir de agosto de 2020, en la oficina senatorial los empleos son para los eliaspiñenses ay no habrá nepotismo. No estarán mis cuñados, no estarán mis padres ni mis hermanos”, enfatizó.

El dirigente político Iván Lorenzo desarrolla en Elías Piña una campaña que tiene como puntos principales de su gestión la transparencia y ética en el manejo de los recursos, rendición de cuentas del presupuesto, así como la promesa de devolver el poder a los ciudadanos de su demarcación.

