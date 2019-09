Precandidato a senador Asmín Aquino presenta parte de su agenda legislativa a munícipes de SGB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- El doctor Asmín Aquino precandidato a senador de Monte Plata por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), realizó su primer encuentro con amigos, dirigente y seguidores en el municipio de Sabana Grande de Boyá, a los fines de orientar y dar a conocer parte de su programa legislativo a favor de la demarcación.

“Gratos momentos compartiendo con personas especiales en el primer encuentro de amigos, gracias a todos por iniciar juntos este proceso, que es de todos, estamos convencidos de que Monte Plata es más, y estamos dispuestos a crear esa realidad que tanto necesita la provincia”, manifestó Dr. Asmin Aquino precandidato a senador por el PNVC en Monte Plata.

No obstante, el prestigioso galeno criticó que las actuales autoridades mantengan a las provincias aislada al poner como ejemplo que el municipio de Sabana Grande de Boya y el distrito municipal de Gonzalo están prácticamente incomunicados por el deterioro de la carretera que lo une.

Asimismo, el precandidato a senador cuestionó la poca transparencia en el gasto de los fondos sociales que se entregan para la provincia a través del Senado, unos 739 mil pesos mensuales, es decir, RD$8, 868,000 anual que pueden emplearse en mejorar servicios colectivos en cada uno de los municipios.

Argumentó que con 739 mil pesos, se puede iluminar el municipio de sabana Grande de Boyá con lámparas, luego hacer lo mismo en las demás de marcaciones de la provincia, para brindar seguridad a los munícipes, después que esos este realizado se invierten los recursos en mejorar los centros médicos con la creación de sala de cura de pacientes, al comprometerse a capacitar al personal médico y enfermeras.

Aquino durante el primer encuentro compartió sobre las iniciativas legislativas que presentara en el Senado de la República con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y productivo, al indicar que la provincia de Monte Plata le hace falta una verdadera representación en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro el prestigioso reveló parte de su proyecto de impulsar el turismo ecológico mediante una ruta que permita que otras provincias que rodean a Monte Plata formen parte de la oferta a los turistas nacionales e extrajeron que visiten la demarcación.

En materia de salud, Aquino expuso que como médico conoce las calamidades por las que atraviesa la provincia de Monte Plata sus municipios y sus distritos municipales, donde una gran cantidad personas tienen que trasladarse a la ciudad capital a realizar una simple cura de una herida, lo que resulta un costo muy alto para una familia de escasos recursos.

Finalmente, el doctor Asmín Aquino prometió que una de sus metas de ser electo el senador Monte Plata será regresar un centro universitario, para que miles de jóvenes no tengan que abandonar la provincia y otros no tengan la escusa de no terminar su carrera.

“Con una universidad y escuelas técnicas de formación en aéreas de nuestras fortaleza territorial como la agropecuaria, ecoturismo, y salud volveremos a colocar a Monte Plata en la ruta del desarrollo económico, productivo y cultural porque Monte Plata es más”, concluyó el doctor Asmín Aquino, precandidato a senador del PNCV.

El doctor Asmín Abel Aquino Rodríguez es médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva de renombre internacional, con práctica en la ciudad de Santo Domingo. Es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de la República Dominicana, en la cual ha formado parte de varias directivas, organizando en su momento múltiples congresos nacionales e internacionales de su especialidad.

Su práctica profesional y excelencia académica sin embargo no lo han alejado de sus raíces y de su pueblo, manteniéndose siempre involucrado en las discusiones sobre cómo aportar al desarrollo y al bienestar común de la zona, sentimiento que lo ha acompañado desde muy temprana edad.

Nacido en Sabana Grande de Boyá el 31 de julio de 1973, el doctor Aquino es hijo de Milcíades Rafael Aquino Sánchez y Lesia María Rodríguez.

