Precandidato a diputado Roger Pujols presenta propuesta de incentivo a la vivienda joven

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.- El precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Roger Pujols, presentó su propuesta sobre incentivo a la vivienda joven.

Pujols explicó que, considerando que el 78% de los empleados públicos y privados percibe un salario inferior a RD$30,000.00, “el Gobierno debe trabajar para hacer realidad el sueño de ser propietario de vivienda, sobre todo ante las actuales dificultades de desempleo”.

Mediante una nota de prensa el precandidato aseveró que, a pesar de que la Ley 189-11 contempla la posibilidad de acceso a viviendas “económicas” o de bajo costo, los jóvenes, incluidos los de clase media, enfrentan notorias limitaciones para adquirir viviendas que no sean de bajo costo.

En vista de ello, con miras a facilitar el acceso a vivienda en nuestra juventud y promover el fortalecimiento de la familia en condiciones dignas, el precandidato a diputado propone la creación de un incentivo a la vivienda para jóvenes menores 35 años.

“La idea es que este incentivo disponga tasas especiales de financiamiento y permita pagar el impuesto a la transferencia inmobiliaria solo sobre el excedente del precio de viviendas de bajo costo, es decir, a partir de RD$4,852,211.20, haciéndolo menos regresivo”, explicó.

Pujols apuntó que la dinámica internacional respalda esta propuesta. “En España, por ejemplo, en enero de 2022 se aprobó el plan estatal de acceso a la vivienda como ayuda para jóvenes con menos de 35 años para la adquisición de su vivienda habitual y con ingreso anual aproximado inferior a 25,200.00 euros.

Por otro lado, Colombia implementó el programa Jóvenes propietarios para aquellos entre las edades de 18 y 28 años, el cual ofrece tasas preferenciales y oportunidades de acceso a crédito hipotecario para adquisición de vivienda”, expuso.

Sobre Roger Pujols

Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados.

Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.

