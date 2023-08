Precandidato a diputado Roger Pujols entrega más de 300 kits escolares

EL NUEVO DIARIO, SANTOD OMINGO.- El pasado viernes 19 y sábado 20 de agosto de 2023 Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la circunscripción 1 del Distrito Nacional, llevó a cabo cinco operativos de entrega de kits escolares en las localidades de Honduras, km. 8, La Paz, San Carlos y la Zona Colonial, ubicadas en el Distrito Nacional.

Los kits escolares estaban integrados por una mochila, cuatro cuadernos, estuche, una caja de lápices de colores, lápices de carbón, borra, saca puntas y un termo.

Los operativos fueron gestionados con fondos privados. “Agradezco, en primer término, a los niños y niñas por abrir la puerta de sus casas para hacer esto posible, así como a los amigos del empresariado y al personal de apoyo por su aporte para esa hermosa causa de crear, de alguna forma, incentivos para nuestros menores se eduquen”, expresó el precandidato a diputado Roger Pujols, quien es abogado y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Sobre Roger Pujols

Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados. Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M.

Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados.

Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.