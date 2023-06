Precandidato a diputado PRM Cirilo Moronta recibe equipo Barracudas del Caribe RD

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El reconocido empresario Cirilo Moronta, precandidato de ultramar del PRM NY, recibió al equipo de natación Barracudas del Caribe de la República Dominicana resaltando el apoyo del presidente Luis Abinader al deporte dominicano.

Moronta, compartió un almuerzo con los 27 integrantes de la delegación deportiva dominicana equipo que viene a Nueva York a participar en el 18vo. Torneo Invitacional invitados por el equipo Riverbank Red Tails Swim Team, en su restaurante 809 de la calle Dickman en el Alto Manhattan.

El precandidato que es también un destacado activista comunitario dijo que se mantendrá apoyando a la juventud dominicana en la práctica del deporte tanto en Nueva York como en la República Dominicana.

y donde ofrece entrenamiento y talleres en todas las áreas deportivas acuáticas.

Es una entidad sin fines de lucro. Esta institución está ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la capital del país.

Riverbank Red Tails Swim Team Invitational, es una de la prestigiosa competencia de natación que se realiza en la ciudad de New York y que organiza NY State of Parks, Recreation and Historic Preservation donde la organización Barracudas D.C de la República Dominicana llega con una delegación de 27 atletas.

Cabe destacar que varias organizaciones de natación del país también fueron invitadas a la competencia internacional que reúne atletas de primera categoría de las edades infantil y juvenil en los Estados Unidos.

Barracudas Del Caribe, llega al 18 torneo invitacional que comenzará el 16 al 18 de junio 2023 en las instalaciones del Riverbank RedTails Swim Team y Lehman College APEX Center con una delegación de 27 atletas de alto nivel que participaran en la prestigiosa competencia con la intención de recibir muchos premios y reconociendo que es una competencia muy competitiva con atletas de otros clubes de la República Dominicana y los Estados Unidos.

“Vamos a darle la bienvenida de verdad porque ustedes son una inspiración para la juventud; agradecemos que se hayan tomado el tiempo para venir hacia nuestro espacio aquí, que es el espacio de todos, el espacio de la comunidad dominicana; y a la vez también agradecer a nuestro presidente Luis Abinader porque siempre tiene pendiente la juventud y el deporte”, les dijo Cirilo a los nadadores dominicanos.

“Creo que esa es una gran diferencia que ha hecho nuestro presidente porque ustedes son el futuro y nos sentimos sumamente agradecidos y queremos desearles lo mejor para que se lleven muchas medallas”, añadió Moronta.

“Siempre me he identificado con aportar a lo que es el desarrollo del deporte y esto no es una excepción, pero mirando a estos jóvenes, a estos niños que vienen de la República Dominicana, a mí me da muchísimo placer, muchísima satisfacción, porque sabemos que vienen a traer un mensaje a toda esta juventud que está aquí en los Estados Unidos, a la diáspora dominicana”, agregó el precandidato.

“Nosotros como dominicanos, hermanos y compatriotas nos sentimos sumamente contentos, y tenemos que seguir apoyándolos en esa iniciativa y siempre van a tener mi apoyo”, expresó Moronta.

En el encuentro estuvieron presentes la activista Elida Almonte, el mercadólogo Félix Jerez, el empresario Michael Almonte y el cineasta Eduardo Luna.

“En nombre de todos, gracias a Cirilo Moronta por este gran recibimiento a nuestro equipo aquí en la ciudad de Nueva York, es una gran distinción que nos hace y una gran motivación para nuestro equipo”, dijo Bethania Fernández hablando a nombre de la delegación.

“Esperamos ganar muchas medallas y un gran progreso para nuestro club Barracudas D.C”, añadió al agradecer el recibimiento.

La delegación dominicana de Barracudas del Caribe está integrada, además de Fernández, por los entrenadores Omar Taveras, Elias Maldonado y Javier Capellán.

También los delegados Vladimir Padilla y Mayra Bonilla.

Entre los nadadores del equipo están María Victoria Calderón, Erick Berroa, Raúl Padilla, Génesis de la Cruz, Arianna Sánchez y Arian Sánchez.

En el encuentro también participó Valentino Fiore como acompañante del equipo.

