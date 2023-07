Precandidato a diputado presenta propuesta sobre tranquilidad emocional de la sociedad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Roger Pujols, precandidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para la circunscripción uno del Distrito Nacional, presentó su propuesta sobre tranquilidad emocional de la sociedad.

Pujols expresó que en vista de la agresividad y la intranquilidad que arropa a la sociedad dominicana, ha anclado su propuesta sobre una estructura de manejo de emociones a trabajarse desde la niñez escolar, de forma que los adultos del mañana gestionen sus emociones con empatía, en aras de fomentar la tranquilidad emocional que necesita nuestra sociedad.

Advirtió que en este país, los homicidios por conflictos de convivencia superan los causados por delincuencia. “En 2021 hubo 931 personas heridas por intentos de atracos y 1,166 personas heridas en riñas o disputas”, destacó.

Agregó que en 2021 hubo 733 muertes relacionadas a conflicto de convivencia y que en 2022 esa cifra se incrementó a 797, lo cual llama a preocupación. “El fenómeno de la intranquilidad social se ve con frecuencia reflejado en los altercados citadinos que tienen lugar por leves accidentes vehiculares”, explicó.

Pujols, quien es abogado y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAP), agregó que la intranquilidad agobia a sectores populares, pero que el fenómeno no es propio de estos.

Expresó que “personas que viven en Piantini y en Naco, de los barrios más exclusivos de la capital, se quejan de las bocinas, de los ruidosos motores (sin sistema de escape) de los delivery de colmado, de los vehículos con resonadores guayando gomas, del equipo de sonido del vecino y de los ladridos de los perros de toda raza que cohabitan con nosotros, lo cual genera -además de inquietud- irritabilidad social”.

Sobre Roger Pujols

Se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar).

Según una nota de prensa, concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados. Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.

