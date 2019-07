Precandidato a diputado por Samaná exige al PRM derecho a competir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado por Samaná por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Delvis Santos, exigió a las autoridades de esa organización sus derechos a competir, tal y como lo consigna la Carta Magna.

“El único privilegio que yo le exijo a mi partido es que me dejen competir. Eso es lo que yo exijo, que me permitan competir, que así como se lo están permitiendo a cientos de personas de diferentes sectores, me lo permitan a mí”, expresó Santos tras revelar que sus aspiraciones lucen inciertas debido a que el PRM reservó el 100% de las candidaturas en esa provincia.

El también comunicador sostuvo que con dicha reserva “el PRM queda muy mal parado y desdice mucho de su condición de democrático y moderno, de partido joven”.

Recordó que lo único que mantiene vivo a un partido en la oposición es el deseo de competir de su militancia, y que “una vez se le viola ese derecho la militancia está de brazos atados”.

“Puede que lo mismo que ocurrió es Samaná, que estoy convencido que no solo fue allá, pueda desanimar a una militancia vigorosa que es la que va a llevar al PRM al poder en el 2020, pero si no lo dejan competir con qué ánimo se va a levantar a buscarle voto a nadie”, manifestó el joven político en visita a El Nuevo Diario.

Explicó que tiene un contacto estrecho con las juntas de vecinos, clubes de madres, grupos de jóvenes, deportistas y sector empresarial, por lo que, a su juicio, aglutina como nadie en Samaná y resto de la región todos los sectores del PRM.

Dijo que justamente esa es la coalición que se refiere el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, y que no hay dudas que él la representa, gracias a que por más de quince años ha mantenido un contacto estrecho con todos los sectores que componen la vida productiva de la provincia.

Dijo que el PRM tendría un diputado de lujo en el Congreso, siempre y cuando lo dejen participar.

“Una vez nos permitan, le garantizamos, tanto al PRM como al país, un diputado con todas las condiciones para ser quizás una voz pujante para beneficio de la provincia y el país”, concluyó Santos.

