Precandidato a diputado por el PLD aboga por modificar Ley de Educación para beneficio maestros y calidad educativa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santo Domingo Norte, Juan Martínez, ha presentado una serie de propuestas destinadas a mejorar la calidad de la educación en el país, iniciando por revisar y modificar la legislación en este sentido.

Consideró necesario la modificación de la Ley de Educación 66-97 para establecer que los maestros permanezcan en las aulas hasta un límite de 25 años, medida con la que busca abordar problemas de salud que enfrentan estos profesionales al final de sus carreras y garantizar que puedan disfrutar de su jubilación en plenitud.

“Cuando muchos maestros reciben su jubilación a los 30 años ya tienen cáncer, problemas de garganta, de presión alta y no pueden disfrutar de su pensión. Yo soy de los que propongo que el maestro no debe durar más de 25 años en las aulas”, expresó.

Martínez fue entrevistado por los periodistas Milcíades Guevara, Carlos Lara, Moisés Abreu y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados” transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

En materia legislativa, Martínez ha señalado la importancia de reformar la ley para asegurar una capacitación permanente de los maestros, así como establecer un incentivo del 10% al inicio de cada año.

“A través de esa ley pretendo que se retomen las iniciativas que tenía el PLD y era contratar profesores universitarios de alta gama en la República Dominicana, pero también profesores extranjeros para que formen a los maestros dominicanos como Dios manda y entonces mejoren la calidad de la educación

En cuanto a la formación de los docentes, Martínez subrayó la necesidad de que el Gobierno facilite no solo becas para licenciaturas, sino también para maestrías y doctorados, para poder garantizar que los educadores del país cuenten con las competencias necesarias para impartir una educación de calidad.

El precandidato también enfatizó su compromiso con la comunidad y los servicios que se brindan a los ciudadanos, resaltando la necesidad de que los legisladores trabajen con la gente, abriendo oficinas para facilitar el acceso a servicios comunitarios y escuchar las demandas de los votantes.

“Un diputado que no trabaje con la gente no merece estar en el Congreso, por eso yo estoy aspirando con el Partido de la Liberación Dominicana que es el partido por el que siempre me he identificado”, expresó.

