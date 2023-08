Precandidato a diputado PLD asegura los diputados le temen a hablar de ARS

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Alejandro Jáquez, miembro del Comité Central y precandidato a diputado por la circunscripción uno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó su firme interés en ser un representante en el Congreso que aborde los problemas fundamentales que aquejan a la ciudad y su demarcación.

Destacó que los ciudadanos están ansiosos por ver un cambio en el Congreso, uno que lo acerque más a la comunidad y que enfoque menos en proyectos desconectados de la realidad.

Al participar en el programa «El Nuevo Diario Santiago», que conducen los periodistas Glenn Davis Felipe y Adalgisa Castillo, cada día de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. por El Nuevo Diario Tv, afirmó que las leyes deben ser resultado de consenso con la comunidad, pero en cambio, los congresistas actuales temen regresar a sus demarcaciones porque no son auténticos.

Sostuvo que promueve una candidatura genuina, cercana a la gente y con propuestas concretas. Dijo que la ley de educación debe ser revisada para enfocarse en la educación de los hijos y en la integración ciudadana, y no en disputas entre la Asociación de Profesores Dominicanos (ADP) y el Ministerio de Educación.

Indicó que es crucial que los estudiantes no solo aprendan matemáticas y español, sino también cívica y que se fomenten las artes culturales. Aboga por una educación que involucre a las familias y que permita a los ciudadanos expresar sus pensamientos y deseos.

El precandidato hizo hincapié en que elaborar proyectos de ley es sencillo, pero que es esencial que se apliquen y que haya consecuencias reales para los políticos que influyan en su ejecución.

Subrayó que la cultura política debe cambiar y que él está comprometido en con lograrlo. Dentro de sus propuestas, Jáquez menciona la importancia de volver a las juntas de vecinos y los clubes sociales para estimular oportunidades de crecimiento.

Denunció que la circunscripción uno contribuye entre un 60 y 75 por ciento al suministro de Santiago como provincia, y señala que, a pesar de ello, muchas comunidades carecen de acueductos. Resaltó la riqueza de estas comunidades y la necesidad urgente de proporcionarles recursos esenciales, como el acceso al agua.

Manifestó que la Policía Nacional no está funcionando adecuadamente, que el sistema de salud ha avanzado, pero no lo suficiente. Explicó que, durante la gestión del PLD, se lograron avances que resultaron superficiales en comparación con la profundidad que deberían haber tenido.

Dijo, además, que el sistema de pensiones es desolador, carece de regulación adecuada y que el gobierno otorga pensiones a personas que nunca han trabajado en el sector público, dejando de lado a quienes dedicaron su vida al servicio gubernamental.

Alejandro señaló que ha sido gratificante recorrer las comunidades y poder captar el sentir y las opiniones de la gente. Sin embargo, también le preocupa darse cuenta de que existe un desconocimiento generalizado sobre la labor de los legisladores. “Muchas personas confunden a los legisladores con aquellos que distribuyen mosquiteros, fundas y bonos”, agregó.

El político mencionó que ha sido una práctica enriquecedora escuchar a la gente y aprender de su vida cotidiana y preocupaciones. Ha mantenido encuentros con los motoconchos, más de 6,000 en la ciudad, muchos de los cuales están endeudados debido a que alquilan los motores de empresas y carecen de seguro médico.

Propone la creación de una cooperativa para el sector de los motoconchos, para fomentar microempresas, formalización y apoyo, que brinde seguro médico y acceso a alimentos a precios más bajos a través de una cooperativa y supermercado. Además, se esforzaría por brindar orientación y apoyo a fin de permitirles a estos trabajadores enviar a sus hijos a la universidad y construir sus viviendas.

Cuestionó la cantidad de bancas de lotería en el país, afirmando que por cada colmado existen cinco bancas. Consideró esta situación lamentable y un mensaje negativo para la sociedad y las generaciones futuras.

Abogó por la implementación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para brindar formación a jóvenes de diversas comunidades, donde el Estado promueva esta política a través de una alianza público-privada para capacitar técnicamente a los jóvenes.

Destacó la necesidad de trabajar con el sector del transporte para concienciar y educar a los conductores, evitando que arrojen basura desde los vehículos, lo que perjudica al propio ciudadano. Él sostiene que no se debe vender esperanzas falsas a la gente y que es esencial decirles la verdad. Cree que no puede hacer por los demás lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer por sí mismos.

Desea que los hijos de quienes trabajan humildemente, contribuyendo al estado con sacrificio y esfuerzo, tengan las mismas oportunidades que los suyos. En caso de llegar al Congreso, se compromete a abordar el tema de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en conjunto con el pueblo.

Consideró inaceptable el abuso que está ocurriendo en este ámbito, donde unos pocos se benefician mientras que las personas más necesitadas no reciben el beneficio que merecen. Sostiene que muchos diputados evitan tocar el tema de las ARS por temor a afectar los intereses de unos pocos, pero él se compromete a informar a la gente sobre lo que se está haciendo y qué significa. “El problema es más profundo y va más allá de devolver el dinero; el beneficio real se está desviando hacia esas pocas personas que hacen buenos negocios mientras el beneficio no llega a quienes más lo necesitan”, puntualizó.

«Los dominicanos no debemos conformarnos con tan poco, con que el Estado gaste 4 o 5 mil millones en anuncios publicitarios para promocionar la imagen de un candidato presidencial, sin importar de qué partido sea,» expresó.

Valoró los perfiles de los aspirantes por la demarcación en la posición, reconociendo a jóvenes talentosos de diversos partidos, como el PLD y Justicia Social. Sin embargo, señaló que el costo de ser diputado es elevado, alrededor de 15 millones, implicando un esfuerzo económico y personal inmenso para una recuperación de apenas uno por ciento en términos de trabajo.

Mostró su acuerdo en pagar bien al presidente, pero solo si trabaja, considerando desleal por parte del presidente no recibir un salario mientras no garantiza a la ciudadanía salud, educación de calidad y otros servicios. El precandidato expresó su orgullo por Navarrete, su lugar de nacimiento, el cual ha dado líderes y profesionales capaces, y mencionó que está comprometido a dar lo mejor por convicción y no por dinero.

Actualmente, está trabajando en un proyecto que presentará a la Cámara de Diputados a través del diputado Víctor Suarez. Este proyecto propone exonerar de impuestos durante los primeros cinco años a cualquier persona que desee emprender un negocio, independientemente del tipo. También planea promover 100 jóvenes en diferentes áreas a través de concursos en su demarcación, permitiéndoles ir al extranjero para tecnificarse durante cuatro años, con el compromiso de regresar y aplicar su experiencia en la zona.

Otra propuesta involucra regular la extracción de grava y arena de municipios como Navarrete y Villa González, así como sectores con minas en la circunscripción, destinando parte de los ingresos que generan estas empresas al gobierno a obras para las comunidades.

En cuanto al tema de la lactancia materna, busca impulsar un proyecto que fomente esta práctica debido a sus numerosos beneficios para los niños. Además, desea promover el conocimiento sobre el Congreso mediante congresos y talleres, no solo visitas, para que las comunidades comprendan la función de los legisladores de manera más profunda.

Relacionado