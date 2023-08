Precandidato a diputado cree congresistas deben ir más allá de su labor legislativa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, Carlos Zapata, consideró que es necesario que los congresistas vayan más allá de su labor legislativa y asuman un papel activo en la gestión de las problemáticas que afectan a la población.

“Entendemos que el rol del fiscalizador debe evolucionar, ya no es solamente con fiscalizar, representar y legislar, ya hay que gestionar, tenemos que dar un paso diferente, estar más a la vanguardia con lo que son las gestiones de los problemas del momento”, manifestó.

“Creemos en las propuestas, creemos en construir oportunidades, ahora bien, debemos estar acompañando aquellas personas que más no necesitan en el momento, no podemos olvidarnos de ellos porque tenemos una agenda”, indicó Zapata al ser entrevistado en el programa “El País al Día”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



El precandidato subrayó que su enfoque es gestionar soluciones tangibles para los ciudadanos, especialmente para aquellos que atraviesan situaciones difíciles.

«No vendemos el cliché de que nosotros solo traemos propuestas. Reconocemos la necesidad de ser gestores para aquellas personas que en este momento nos necesitan», añadió.

Políticas sociales

Zapata, quien actualmente se desempeña como el director de relaciones interinstitucionales del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, destacó el impacto de las políticas implementadas por la presente gestión gubernamental.

“Cómo logramos, llegando al Gobierno en el 2020, crear programas que nos muevan de ser número uno en «ninis», en jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban en la República Dominicana a movernos es de espacio en tan solo tres años, ya los índices han variado”, narró.

De igual forma, se refirió al éxito que han tenido las políticas turísticas, pese a los embates de la pandemia del Covid-19.

