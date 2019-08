Precandidata alcaldía SDE Katy Báez dice gestión de Alfredo Martínez ha sido “sumamente mala”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La precandidata a la alcaldía Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Katy Báez, calificó como sumamente mala la actual gestión del alcalde Alfredo Martínez (El Cañero), al indicar que éste no ha podido solucionar problemas básicos de esta demarcación.

“Considerando que tenemos un vertedero improvisado en cada esquina, que nuestras cañadas no han sido saneadas y en la actualidad lucen contaminadas, y que no se ha hecho nada para mejorar las condiciones físicas del mercado de Los Mina, donde los productos de consumo masivo se encuentran tirados en el suelo, expuesto a las bacterias, entonces no ha sido mala, sino sumamente mala la gestión de Martínez”, expresó Báez.

Asimismo expresó que la actual gestión municipal ha fracasado en el cuidado de los parques, y que no existen programas enfocados en la educación ni en el deporte, que no hay apoyo a la juventud ni protección a las mujeres.

Dijo que para contrarrestar esas debilidades ha creado propuestas enfocadas en todas esas áreas, las cuales, según expresó, pondrá en práctica desde que asuma como alcaldesa el 16 de agosto del 2020.

“Nosotros presentamos el programa SOS, el cual enfoca todos esos puntos que acabo de mencionar. Este proyecto Katy Báez, precisamente está trabajando para satisfacer las problemáticas y necesidades de esos sectores”, manifestó la también empresaria.

También puede interesarle: Según encuesta, Katy Báez encabeza preferencia para ganar alcaldía municipio SDE

Otras propuestas

Dentro del catálogo de propuestas de Báez figura la creación del Instituto Municipal del primer Empleo.

El mismo se ejecutará a través de una alianza entre la alcaldía SDE y las empresas privadas del municipio, según explicó la dirigente política en visita a El Nuevo Diario.

También habló del fomento de planes estudiantiles y becas, resaltando que

esta propuesta se enfoca en la donación de becas a jóvenes para que cursen la carrera de Educación, y Deportes.

También tiene en su lista de obras la ejecución, en conjunto con otras autoridades, de un campus de la universidad estatal en Santo Domingo Este.

Dijo que con relación a la seguridad ciudadana tiene contemplado un plan denominado Sector Seguro.

Otro de sus planes se enfoca en el sistema vial, expresando que ejecutará un plan de semaforización peatonal y vehicular, y el reordenamiento de rutas interubanas.

Báez manifestó que durante su gestión la alcaldía Santo Domingo Este trabajará de cerca con los sectores más vulnerables, entre los que citó niños especiales, personas de avanzada edad y en condiciones de precariedad.

Expresó que desde el cabildo también trabajará de la mano con las juntas de vecinos, con las que se compromete aplicar en su totalidad la ley de presupuesto participativo.

A nivel interno

Báez dijo que a lo interno del PRM sus aspiraciones están muy bien, y que una muestra de ello es que hoy en día las encuestas la ubican en los primeros lugares en su demarcación.

“Hace seis meses que nosotros presentamos nuestras intenciones de aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Este. Iniciamos con un grupo de jóvenes y hoy gracias al trabajo realizado este proyecto es una realidad”, expresó Báez.

Agregó que un gran núcleo de hombres y mujeres se han unido a su candidatura, la cual hoy luce insuperable, según expresó Báez, quien fue la aspirando a vicealcaldesa en las elecciones pasadas cuando Domingo Batista fue el candidato de su partido.

Báez destacó que a pesar de que compite con compañeros que ya han aspirado a la misma posición en procesos pasados, las encuestas realizadas por el sector del PRM al que pertenece (al de Hipólito Mejía), la ubican en los primeros lugares.

“Estamos compitiendo con personas, con proyecto ya que han participado en la misma posición en varias contiendas, y estamos en lugares de preferencias”, afirmó Báez.

Al ser cuestionada sobre si apoyaría a Luis Abinader en las elecciones del 2020, en caso de que le gane las elecciones internas a Mejía, Báez dijo que sí, porque además del compromiso que la une con esta corriente, es perremeísta.

Anuncios

Relacionado