Precandidata a la presidencia por el PLD rechaza privatización de Punta Catalina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exdiputada y aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Karen Ricardo manifestó este miércoles su rechazo a la privatización de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a través de un fideicomiso que está a la espera de aprobación en el Senado.

Ricardo dijo que los dominicanos votaron por un sueño y que están despertando en una pesadilla en el llamado gobierno del cambio.

“Punta Catalina al igual que muchas obras, que muchas inversiones , que muchos sueños, que muchas realidades en la que se transformó la República Dominicana “tanda extendida, visita sorpresas, modificación y remodelación a velocidad de los hospitales” que era un derecho fundamental y todavía lo es y una necesidad de una prioridad, que fueron obras que no tuvieron el tiempo no tuvieron la explicación apropiada o quizás la población no se empoderó del conocimiento real de lo que se trataba y de repente tú ves avances significativos que llevaba la sociedad dominicana y que hoy no existen”, expresó Ricardo al ser entrevistada en el programa El Rumbo de la mañana que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 am por Rumba 98.5 FM.

“Eso no responde a una línea partidaria desde hace tiempo en el congreso nacional hay un sin número de libertades, si es cierto que en el PLD hay crisis y estamos en un proceso de reestructuración, que estamos en debate y el comité político se está reuniendo y el PLD esta va a tomar medidas en los próximos días para retomar la disciplina partidaria, que es parte de las consecuencias que estamos pasando día a día y es parte de la mística partidaria, donde veíamos que la línea se respetaba por encima de cualquier cosa”, dijo la precandidata a la presidencia de la República por el PLD Karen Ricardo al ser cuestionada de porque los diputados del PLD han votado a favor del fideicomiso de Punta Catalina.

Además, agregó que “por primera la sociedad voto activamente por un sueño y ese sueño está despertando en una gran pesadilla porque la incoherencia ha sido el factor fundamental en el llamado gobierno del cambio, pero cambio de que, ósea, era haber dicho apoyándose en la vieja política de que todo estaba mal, que nada funcionaba, que había un caos, que todo era corrupto, que estaba sobrevaluado, que no servía, que las políticas públicas que se estaban implementando no eran las apropiadas”.

Karen es una de las figuras femeninas de mayor liderazgo a nivel interno y externo del PLD ya que en las elecciones pasadas del PLD, ocupa el número 18 de los 45 miembros con que cuenta el Comité Central.

“De todos los miembros del Comité Central con que cuenta la República Dominicana a nivel nacional yo fui la número 18 de los 45 miembros con que cuenta el comité político, soy la mujer más joven del comité político y gracias a Dios he llegado peldaño a peldaño ajustando cada uno de mis procesos, por trabajo, por mérito y por disciplina y por la valoración de cada uno de mis compañeros”.

Indicó que el gobierno actual se baso en criticas para conseguir llegar al poder.

“Fue críticas y críticas, en un momento en que la sociedad permitió azotada por la pandemia mundial; situaciones que también se salían de control, pero como es normal algunas siempre observando para que no vuelvan a cometerse esos errores (porque de que hubo errores los hubo), y de repente ahora te despiertas con un gobierno que donde dijo “dijo” dice dieron y que era tan diferente el cuento cuando lo contaba el lobo que cuando lo cuenta caperucita y todavía aun esta la sociedad en shock porque aún no estamos despertando”, cuestionó Ricardo.

Dijo que el PLD “ha hecho una oposición con silencio y que están recogidos”.

Sobre la moral del PLD la exdiputada explicó que “este no es un tema de moral, yo soy peledeista y yo represento el PLD y el PLD es lo que más moral tiene”, cuando usted está hablando del ejercicio de una vida política y pública activa no puede hablar de inmoral, porque el primer paso que usted da de moralidad es querer trabajar por su país y todo el peledeista antes de ser peledeista tiene que formarse en el partido”.

La aspirante a la presidencia del PLD aclaró “que haya muchos amigos, allegados, relacionados, hombres, seres humanos dominicanos que en todo el sentido de la palabra lo hagan mal hecho y que sean inmorales eso es otra cosa, no le puedo permitir que me relacione jamás la inmoralidad con mi marca que yo defiendo y muy bien represento”. Ricardo esclareció que en el periodismo o donde se pueda desarrollar una profesión se puede encontrar persona con el calificativo de inmoral y que ella lo respeta.

“Yo lo respeto, eso es independiente de que una persona sea moral, sea inmoral, sea corrupta, sea apropiado o sea inapropiado no tiene que ver con un ejercicio de la política, la política es una ciencia digna respetada y con mucho honor y mucho orgullo yo estoy aquí y aspiro a la presidencia de la República para demostrar lo contrario a lo que es su percepción momentánea, porque usted no puede calificar por una acción de alguien que usted todavía asume o presume que se daña todo un ejercicio y tan importante para la democracia y la libertad de un pueblo y el desarrollo de una patria”, indicó Ricardo .

