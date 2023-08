Precandidata a diputada Evelin Fernández dice “Si yo voy al Congreso no es a defender a los popis”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- La precandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, Evelin Fernández, dijo que si va al Congreso de la República es a servirle a los más necesitados, no «a defender a los popis», al comentar que la población vulnerable es la que menos recibe agua en su demarcación.

Explicó que una de sus preocupaciones es el tema de agua en Santo Domingo Este, donde la población más frágil no le llega el preciado líquido, por lo que tratará de llevar soluciones a esa parte de la sociedad que no tienen acceso a esta.

Fernández expuso, que la solución no es llevarle un camión de agua cada cuatro años en política, sino que ellos puedan obtener ese líquido tan precioso, “como lo puede obtener un rico que vive en una torre de 30 niveles”.

“Tenemos que preocuparnos por la clase que a mí me ha respondido, que a mí me ha apoyado, si yo voy al Congreso no es a defender a los popis”.

Afirmó que no existe una buena distribución del agua, y que en tres años no se puede esperar lo que en 20 años no se hizo, alegando que el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Antonio (Fellito) Suberví Hernández, está realizando una “muy buena gestión”.

La también regidora por esa demarcación, Evelin Fernández, fue entrevistada por los comunicadores Milcíades Guevar, Maxiel Abreu y Eliazar Acosta, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

