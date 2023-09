Precandidata a diputada dice Ley de Desarrollo Fronterizo no se está explotando en Dajabón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La precandidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Dajabón, Estéfany Hernández, destacó que su demarcación tiene muchas oportunidades cuando se habla de la Ley 12-21 que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un Régimen de Incentivos, sin embargo, esta oportunidad no se estaría explotando en su provincia.

Consideró que esta ley, que da exenciones fiscales a las inversiones, es un gran atractivo que se ha estado explotando en el presente Gobierno, mas no en Dajabón, donde estaría faltando más promoción y acompañamiento de las autoridades locales para obtener las ventajas que ofrece la norma.

“Las inversiones se están haciendo en otras provincias, y es uno de los puntos que hemos visto; nosotros podemos convertirnos en voceros, pero no en voceros para decir de qué trae esta ley y cuáles son sus beneficios, es en el acompañamiento que también requiere el empresariado y sobre todo aquellos extranjeros que quieren venir a invertir a la República Dominicana”, expresó.

La dirigente política fue entrevistada por los comunicadores Milcíades Guevara, Maxiel Abreu, Maykel Méndez y Eliazar Acosta, en el programa "Enfrentados".

“No digo que no se está aplicando la ley y que no hay empresas que se están instalando, pero entiendo que tenemos terreno, capital humano que se le puede sacar mayor provecho y que no lo estamos haciendo”, puntualizó.

Resaltó que Dajabón tiene grandes atractivos como son las exportaciones que se pueden hacer a través del puerto de Manzanillo en la provincia de Montecristi, a pocos kilómetros de su territorio, además de los beneficios que la ley otorga a las inversiones.

Propuestas

Hernández destacó que sus propuestas están sustentadas varios ejes que han delimitado siguiendo las principales necesidades de su privación, siendo uno de ellos la prevención de la salud, ya que el acceso a este servicio, en algunas partes de la zona fronteriza, es casi un privilegio.

Asimismo, estableció que otro de los ejes comprende la seguridad ciudadana, principalmente porque entienden que hacen frontera con otro país que maneja una cultura y un sistema distinto al de los dominicanos.

Indicó que la educación, en especial, la formación técnico profesional, comprende otro de los ejes, así como también la preservación de los recursos naturales de la zona, tema que hoy envía se encuentra en la palestra nacional e internacional.

Sobre Estéfany

La precandidata se definió como una joven soñadora y trabajadora, oriunda del municipio Loma de Cabrera, donde fue criada por una madre enfermera y un padre militar que le enseñaron el don de servir.

Estéfany se especializó en el área de comunicación y marketing digital, sin embargo, aseguró que, además de criar su hijo de 10 años, su interés siempre ha estado dirigido a la política y el ser un instrumento que lleve soluciones y aportes al sistema.

“Es por eso que Estéfany ha entendido que a través de esta precandidatura puede ofrecerle todo lo que ha aprendido como profesional y toda la experiencia que tiene para estar al servicio de su gente en la provincia de Dajabón y de toda la nación, a través del Congreso Nacional”, expresó.