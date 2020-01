PRD informa juramenta a centenares de dirigentes del PRM, PRSC y otros cuatro partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, informó que juramentó este martes al diputado reformista Néstor Muñoz y junto a él a centenares de dirigentes procedentes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional, Cívico Renovador, Fuerza del Pueblo, Verde Dominicano y la Sociedad Civil.

Una nota servida por el equipo de prensa del PRD indica que “en medio del calor humano y el entusiasmo del concurrido acto”, Vargas al tomarles el juramento dijo, “el buen hijo a su casa vuelve”, debido a que la gran mayoría provienen de las filas del opositor partido Revolucionario Moderno (PRM).

Destacó que el partido blanco constituye la casa de aquellos jóvenes y mujeres que quieren participación en la vida política, “aquí tendrán los espacios y las oportunidades para canalizar sus ideas y cristalizar sus sueños de tener un mejor país”.

De su lado, Néstor Muñoz, tras agradecer el cálido recibimiento de los perredeistas, expresó que se integraba al partido blanco y a su bancada en la Cámara de Diputados “con entusiasmo y alegría, a trabajar sin descanso para contribuir con el triunfo el 16 de febrero en las municipales y el 16 de mayo para que Gonzalo Castillo sea presidente”.

El evento realizado en el hotel Embajador de la Capital, contó con la presencia de los 13 miembros que conforman el bloque de diputados del PRD.

Además de Muñoz hicieron uso de la palabra, Walter Gabino; dirigente del PRM en Las Terrenas de Samaná; Juan Díaz, ex alcalde y dirigente del PRM en Sabana Yegua, Baní; Adriano Rojas, presidente del Partido Verde en la provincia Sánchez Ramírez; Andrés Ortiz, dirigente del Partido Cívico Renovador en Cotuí; Elvis Polanco, presidente de la asociación de Karate de Santiago; Saturnino (Nino) Encarnación, ex secretario general del PRM en Las Matas de Farfán; Manuel Tronco, coordinador región sur de la candidatura de Leonel Fernández; Raffy Leift, presidente seccional del PRM en Marylan; Rafael Ramírez, ex coordinador de la Fuerza del Pueblo en El Cercado, San Juan de la Maguana; Fiordaliza (Hilari) Peguero, dirigente comunitaria de San Pedro de Macorís; Carlos Martínez, de la carrera de relaciones exteriores de la Universidad de Santo Domingo; Santos Francisco Melo, del PRM en la provincia Peravia, entre otros.

Los juramentados

El evento contó la presencia de los alto dirigentes Junior Santos, Rafael- Fiquito-Vásquez; Julio Maríñez, Rafael-Fello-Suberví; Altagracia Tavárez, Stormy Reynoso, Tomás Hernández Alberto, Amedeo Lorenzo, entre otros.

