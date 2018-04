Prats: “Decir primarias abiertas violan Constitución es querer extorsionar al pueblo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en derecho constitucional Eduardo Jorge Prats advirtió que no se debe “satanizar” la celebración de primarias abiertas en los partidos políticos, porque a su juicio es un mecanismo que no viola la Constitución de la República.

El jurista dijo que debe haber un consenso de las elites partidarias, pero lo que no debe formar parte del “regateo político es la idea de extorsionar al pueblo dominicano diciendo que no se pueden establecer primarias abiertas y simultaneas porque eso viola la Constitución”

“Las primarias abiertas no son inconstitucionales, eso es lo más importante, no se puede decir que ese mecanismo no se puede adoptar porque es inconstitucional”, reiteró.

Dijo que lo que más conviene es lo reflejado en la encuesta Gallup que indica que más del 50% de la población quiere primarias abiertas.

Jorge Prats considera que las primarias abiertas contribuyen con una mayor representatividad en los partidos políticos porque permite que el elector participe como tal.

Al ser entrevistado en el programa Edición Nocturna, junto a los expertos en derecho, Julio Cury, y el profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, Allam Brewer Carías, Prats declaró que hay un espacio para lograr un consenso con el propósito de lograr su instauración en el sistema político.

