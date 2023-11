PR otorga 136 mil dólares a los 20 medallistas de Panamericanos

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) distribuyó este miércoles 136.000 dólares entre los veinte medallistas de la delegación que compitieron en los recién culminados Juegos Panamericanos de Santiago.

El Copur dio 6.000 dólares a los tres medallistas de oro: la jugadora de tenis de mesa Adriana Díaz, el arquero Jean Pizarro y la karateca Janessa Fonseca.

Además premió con 4.000 dólares a cada uno de los seis deportistas que se colgaron la medalla de plata, y con 2.000 a los once que obtuvieron meta de bronce.

Las seis ganadores de medallas de plata fueron el saltador Luis Joel Castro, Alysbeth Félix (decatlón), las judocas María Pérez y Sairy Colón, el equipo femenino de tenis de mesa (Adriana Díaz, Melanie Díaz y Brianna Burgos) y la selección femenina de sóftbol, la tercera mejor del mundo.

Los seis deportistas que obtuvieron bronce fueron Cristian Azcona (bolos), la boxeadora Ashleyann Lozada, el gimnasta Nelson Guilbe, el ‘skateboarder’ Steven Piñeiro, Mariecarmen Rivera (surf), Melanie y Adriana Díaz (tenis de mesa), Luis Colón, Arelis Medina (taekwondo individual) y Colón y Medina (taekwondo por equipo) y los luchadores Darian Cruz y Joseph Silva.

Adriana Díaz se convirtió en Santiago de Chile en la máxima deportista puertorriqueña con medallas Panamericanas, ocho, pero con el desafío de seguir ganando preseas en los próximos Juegos de Barranquilla, en 2027.

«Yo iba a estos Panamericanos con miras a una medalla de oro. Así que de esa parte, estoy satisfecha con mi actuación y mi equipo, y espero que en los próximos Juegos repitamos lo mismo», dijo Díaz, de 23 años, a EFE.

Díaz también tenía como meta revalidar el oro por equipos que obtuvo en Lima 2019, hecho que describió como «de ensueño», pero reconoció que para esta edición sería «muy difícil» al enfrentarse al equipo de Estados Unidos, conformado por jugadores de ascendencia asiática.

Díaz, a su vez, recordó que sus primeros Juegos Panamericanos fueron los de Toronto 2015, cuando tenía 14 años y ganó su primera medalla de bronce, la cual le valió después más experiencia y ganas para acumular más preseas, lo que ha hecho desde entonces.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, reconoció que la delegación de 223 atletas fue «a darlo todo» en la capital chilena al culminar en el puesto 13 entre los países con la mayor cantidad de preseas.

«Cuando ganamos veinte medallas, ganamos más en experiencia, en aprendizaje y estamos listos para el próximo ciclo olímpico», aseguró la líder olímpica.

«Fuimos a darlo todo y lo dimos todo. A pesar de las condiciones del tiempo, en especial el frío por los deportes al aire libre, lo dimos todo», recalcó.

Mencionó, que al momento, ya hay cuatro deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de París, siendo estos la velocista y campeona olímpica en los 100 metros Jasmine Camacho Quinn, la boxeadora Ashleyann Lozada, el velerista Pedro Fernández y el luchador Sebastián Rivera.

Rosario resaltó además que la delegación fue una muy joven y «que va a competir por mucho rato», en especial por al menos dos atletas de 17 años, uno de natación y otro de baloncesto.

Rosario destacó la carrera del luchador Edgardo López, quien se retiró de competencia en Santiago 2023 tras perder su pelea el pasado sábado ante el estadounidense Cohlton Schultz. López se retiró con una presea en Juegos Panamericanos y tres en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

«Qué bueno que esto no fue el sábado, porque estaría destruido. Ya por lo menos me he preparado», dijo López en el acto de este miércoles, en el que agradeció a la delegación boricua que lo apoyó.

«Gracias. Cada uno de ustedes ha dejado un pedazo de mi corazón desde lo más mínimo. Simplemente gracias. Esto ha sido algo mágico. Desde 2010 a llegar a este punto y vivirme con todos ustedes, gracias», apuntó.