Potentini aclara Extinción de Dominio no podrá aplicarse en casos Medusa y Antipulpo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, afirmó que la Ley de Extinción de Dominio servirá como un brazo armado con mayor eficiencia al servicio de la lucha contra la corrupción y la gran criminalidad, pero que no podrá ser aplicada en los grandes expedientes que están en curso actualmente, como los casos Medusa y Antipulpo.

Entrevistado este domingo por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, planteó que el objetivo de ley debe estar orientado a la gran criminalidad y la corrupción en la administración pública y política en todas sus manifestaciones.

Potentini manifestó que aún cuando fue promulgada por el presidente Luis Abinader, la Ley de Extinción de Dominio está diferida para aplicarse dentro de un año.

Consideró que ese tiempo servirá para corregir algunas cosas a la ley, porque tiene temas que deben ser mejorados, como el menú punitivo que ofrece que entiende incluye delitos de poca monta que son de naturaleza privada.

“Ese año se considera que servirá para que se vaya preparando la estructura, los operadores, las instancias que van a albergar, que van a posibilitar el que esto, con algún grado de conocimiento se dé ya a partir de los jueces”, adujo.

Indicó que la norma concede una competencia extra a las cortes de apelación de los Departamentos Judiciales del país.

Sostuvo que el Tribunal Constitucional puede corregir algunos errores en la Ley de Extinción de Dominio, la cual es necesaria y obedece a una gran voluntad política del presidente Luis Abinader.

El destacado jurista observó que todos los temas que están en proceso y los que se someterán hasta que entre en vigencia la normativa, esta no podrá aplicársele.

“A esos temas no se le podrá aplicar la Ley de Extinción de Dominio porque sí arrancaron con un procedimiento, las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata”, acotó.

Advirtió que los grandes expedientes de presunta corrupción, como el Medusa y Antipulpo y los demás casos que están en el tapete no serán objeto de extinción de dominio.

“Ni cualquier caso que esté ahora mismo investigándose, ya con medidas cautelares, con el inicio de algunas investigaciones, todo eso sí van a estar blindados, esos no tendrán problemas”, argumentó.

Consideró que los aspectos de procedimiento de la normativa no pueden retrotraerse, es decir, ir hacia atrás, razón por la cual los casos que están en curso no serán afectados por ese procedimiento particular.

“Entonces, todos los casos que entren desde hoy hasta el año en que no estaría entrando en vigencia y que estén judicializados, que estén en la justicia, esos casos no tienen inconvenientes, si ya hay una investigación, si ya hay medida cautelar”, significó.

