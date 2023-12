Postulante explica cómo puede intervenir el TC en el Congreso para producir leyes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez en la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y proponente al Tribunal Constitucional (TC), Yoaldo Hernández Perera, explicó este viernes cómo esa alta corte puede intervenir en el Congreso Nacional para que se produzcan leyes.

De acuerdo a las declaraciones del evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el TC no puede autoapodera, pero que una vez apoderado puede emitir una sentencia exhortativa, donde el tribunal al determinar un aspecto que esté en contra de la Constitución el tribunal, declara la inconstitucionalidad, dimensiona a futuro los efectos de esa inconstitucionalidad para no dejar un vacío y no se vaya a generar una inseguridad jurídica.

“Al tiempo de exhortar al Congreso, en este caso, que legisle, Se ha visto el resultado, por ejemplo en materia casacional, en su momento se mencionó y se exhortó al Congreso de que se modifique esa cuantía que era muy alta de 200 y efecto hay una ley nueva”, apuntó.

En ese sentido, el abogado aclaró que eso es un mecanismo que tiene la alta corte para exhortar al congreso o a otra entidad para que se tomen medidas en base a la Constitución.

También aseguró que las garantía fundamentales de la Carta Magna son tanto explícita como implícitas, entre las que se destacan el artículo 68 de la Constitución sobre el deber de Estado de que cumplan las garantías y derechos fundamentales; el artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso; en el 70 se habla “taxativamente” del habeas data; 71 hablar del habeas corpus, mientras que el 74.1 se habla de la principiologia, donde no es limitativo el número de principio, garantía y derechos fundamentales.

También afirmó que el referimiento es una garantía fundamental implícita, cuyo fundamento es el artículo 69 de la Constitución.

Al principio de su ponencia, Hernández Perera destacó que todos estos años administrando justicia le han dado herramientas para jugar un buen papel en TC.