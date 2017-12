Posponen para enero firma Pacto Eléctrico; difieren el CONEP y AEIH

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Económico y Social (CES) pospuso para Enero próximo la firma del Pacto Eléctrico que estaba previsto para este jueves, decisión que se produjo luego de la posición de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo (AEIH) de no participar en la firma.

En una escueta comunicación firmada por la Iraima Capriles, directora ejecutiva del CES, se les informó a los actores que habían sido convocados, la posposición del acto de firma.

La circular no detalla las causas del cambio ni una fecha precisa, solo que obedece a “razones atendibles”, aunque la decisión se produjo luego del anuncio de la AEIH, que preside Antonio Taveras Guzmán.

El Pacto Eléctrico se ha estado negociando durante casi tres años. En la mayoría de los puntos se logró consenso, pero otros quedaron para ser atendidos por una comisión especial.

Industriales de Herrera

Taveras Guzmán señaló “que en términos institucionales y de orden de mercado hay vacíos importantes en el Pacto Eléctrico, por lo cual no podemos comprometer nuestra firma”.

“La AEIH participó activamente en todas las etapas de este proceso, pero los llamados consensos arribados no resuelven el problema eléctrico, pues puntos fundamentales no se tocaron”, aseguró.

En el pacto, según un comunicado de la institución, “faltan mecanismos precisos que garanticen la auténtica competencia en el mercado de la generación, así como, procesos de licitación verdaderamente transparentes.

La Ley General de Electricidad, precisó, dispone que el 80 % de la energía comprada deberá ser adquirida por contratos y el 20 % en el mercado Spot (mercado en el cual las transacciones ocurren al contado y la entrega es inmediata).

“El solo cumplimiento de esto abarataría los costos de compra a los generadores”, precisó la AEIH.

De acuerdo con dicha Asociación, los generadores “actúan como banco financiero cobrando altos intereses por los atrasos y falta de pago del Gobierno” lo que encarece los costos de generación y, por lo tanto, la tarifa final de los consumidores.

CONEP descalifica a la AEIH

La vicepresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Circe Almánzar, se mostró este miércoles sorprendida de la negativa de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo (AEIH) de no firmar el Pacto Eléctrico.

La empresaria dijo que los industriales “nunca llevaron propuestas y que lo que está plasmado en el documento final es la posición de los empresarios”.

“Nosotros, la comisión de Coordinación del Pacto, establecimos un mecanismo de trabajo interno, donde todas las posiciones que externamos en el marco de las discusiones eran del sector empresarial completo, cualquier debate o cualquier divergencia la analizábamos internamente en el marco del CONEP, o sea que no hay posiciones de industriales, separadas del sector financiero o del sector generador porque todo lo discutimos interno”, precisó Almánzar.

Al ser entrevistada en un programa de radio, indicó que en las discusiones del Pacto, todos los actores que estaban presentes tenían la facultad de objetar cualquier punto y expresó que los temas que se aprobaron fueron sobre la base prácticamente de unanimidad, porque cualquier actor que objetara una propuesta, se desestimaba la misma como consenso.

En ese sentido, consideró que no hay razón alguna para que un actor, que no quiso participar y no llevó ninguna propuesta concreta, venga a objetar o a decir que no está de acuerdo cuando tenía toda la posibilidad.

“Nos llama la atención, nos sorprende, que se cuestionen decisiones cuando no hubo ninguna propuesta alterna, no hay mejor decisión que se toma, que la que se tiene y si tú nunca llevaste ninguna propuesta interna, no tienes ninguna moral ni justificación para objetarla”, enfatizó la dirigente empresarial.

Isa Conde impugna decisión Industriales

La reacción del Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, no se hizo esperar, quién impugnó la decisión de la AEIH, de no suscribir el Pacto Eléctrico, dado que el gremio “nunca expuso formalmente” las razones que alega en las asambleas plenarias.

Isa Conde, miembro del Comité Coordinador del Pacto Eléctrico y expresidente de la entidad empresarial, dijo que la AEIH tuvo la oportunidad de plantear todas sus propuestas durante las discusiones desarrolladas y no lo hizo, por lo cual le parece inapropiado que “asista ahora a un repentino muro de las lamentaciones”.

El ministro manifestó, por medio de un comunicado, que no comparte “bajo ningún concepto esa posición de Herrera”.

Asimismo, dijo que en su condición de miembro del Comité Coordinador del Pacto Eléctrico, “nunca vi a un representante de mi Asociación presentar un disenso ante la asamblea o hacer un planteamiento que fuera desestimado”.

En ese sentido, Isa Conde se mostró sorprendido de que ahora la AEIH, por medio de su presidente, “haga públicos disensos que debió plantear formalmente en la asamblea del Pacto”, por lo que, a su juicio se trata de “un acto totalmente inapropiado, por no haberlo hecho en el momento preciso”.

Max Puig: Gobierno hizo fracasar Pacto

“El Gobierno se vio obligado a cancelar la firma del supuesto Pacto Eléctrico ante la definida oposición de representantes sociales, empresariales y académicos”, señaló a través de su cuenta de twitter Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD).

Precisó el dirigente político que “en las largas reuniones de los diversos actores que discutieron el Pacto Eléctrico no se llegó a acuerdos sobre aspectos fundamentales y que, muy por el contrario, los supuestos consensos, lejos de resolver los problemas del país sólo benefician a sectores particulares”.

