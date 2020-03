Porzingis se lució y Dallas supera sin problemas a los Timberwolves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- A pesar de no contar con Luka Doncic, los Mavericks de Dallas no tuvieron inconvenientes para vencer a los Timberwolves de Minnesota con marcador de 111-91, gracias a una gran actuación de Kristaps Porzingis. Luka no fue de la partida debido a una molestia en su pulgar derecho. Karl-Anthony Towns sigue afuera, debido a una fractura en su muñeca izquierda.

Los Mavs empezaron a sentenciar el juego en el primer tiempo, llegando al descanso largo con ventaja de 19: 63-44. Gran inicio de Porzingis (22 puntos y 8 rebotes al mediotiempo), sumado a un Seth Curry que sigue completamente encendido. Ente ambos anotaron seis triples en ese tramo, quebrando a una defensa de Minnesota muy floja.

En el inicio del tercero, un rápido parcial de 7-0 rompió la barrera de los 20 tantos de brecha y acabó con todo suspenso que le quedara al juego. Victoria cómoda de Dallas, frente a un rival que poco a poco va poniendo la mente en el Draft y en la 2020-2021 (ha perdido siete de los últimos ocho).

Los Mavs quedaron con marca de 37-24, todavía ubicados en la séptima colocación de la conferencia Oeste, a medio juego de distancia de los Thunder (37-23).

Protagónico de Porzingis

Porzingis volvió a sentirse muy cómodo como el actor principal del ataque de Dallas y terminó la jornada con 38 puntos, 13 rebotes, 5 tapas, 4 asistencias, 13-25 de campo y 6-14 en triples.

Para el interno fue el décimo partido de la campaña sin Doncic disponible. ¿Sus números en esos compromisos? 27,2 tantos de media. El letón está demostrando que cada vez que le toca ser la opción principal de su equipo, responde con creces.

Curry tomó las cosas exactamente dónde las dejó en el mes de febrero, durante el cual promedió 18,5 puntos. El hermano de Stephen acabó el juego con 27 puntos y 11-17 de cancha. Además, en el ganador hubo 19 unidades de Tim Hardaway Jr.

En los Timberwolves, lo mejor pasó los 16 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias de D’Angelo Russell, más allá de que hubo realmente poco para destacar en el conjunto de Ryan Saunders.

