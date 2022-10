Portland no contará con Damian Lillard durante un par de semanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, POTLAND.- Ya se conoce el alcance exacto de la lesión sufrida por Damian Lillard ante los Miami Heat. El base, quien tuvo que abandonar dicho encuentro en el tercer cuarto, sufre una distensión en el gemelo de su pierna derecha que le mantendrá alejado de las canchas un par de semanas, ya que los servicios médicos de la organización de Oregon volverán a evaluar su estado en una o dos semanas.

Sin duda supone un contratiempo para Lillard, pero el hecho de que llegue en los albores de la campaña es positivo. Él mismo ha comentado que no tendría sentido alguno forzar en un momento como este. «No se trata de nada para que me preocupe demasiado, simplemente sabía que no tendría sentido tratar de jugar con un problema así en el quinto partido de la temporada».

Los Blazers, quienes cayeron ante los Heat para perder su condición de invictos, recibirán ahora a Houston antes de hacer lo propio con Memphis y viajar para disputar dos partidos en Phoenix. Para ese momento habrán pasado 11 días y puede que Lillard ya esté de vuelta.

Tras perderse gran parte del curso 2021-22 por una cirugía abdominal, el base de Portland entró en el presente con ánimos renovados. Los 31 puntos, 4,8 rebotes y 4,6 asistencias que promedia son prueba de ello.

