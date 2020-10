Portero Fernando Madera anuncia su retiro del fútbol profesional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El portero dominicano Fernando Madera, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional a través de su cuenta en la red social Instagram.

El arquero, quien accionó en la Liga Dominicana de Fútbol, con el Cibao Fútbol Club, se despidió de su carrera futbolística agradeciendo a los compañeros, entrenadores y cada una de las personas que lo acompañaron en este recorrido.

“Con esta súper postal me despido de todos los inolvidables momentos, todos esos increíbles días de entrenamientos y todos esos días apasionados de partidos que jugamos, tanto aquí́ en el país como fuera… Me despido de buenos amigos, de excelentes entrenadores y de grandes hermanos que me regaló este bellísimo deporte. Agradecido de @cibaofc por la confianza que siempre depositaron en mí, pero sobre todo, de esas personas que siempre me apoyaron desde el día uno.. Solo queda decir que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros sin importar la situación que estemos pasando. Y todo obra para bien para aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas.. Ha sido un placer formar parte del fútbol dominicano y de todo su progreso. Hoy y toda mi vida estaré́ muy agradecido de Dios y de todas las personas que formaron parte de este camino.. ¡Gracias por todo!”.

Madera comenzó su vida futbolística como delantero a los siete años en el club Centro Español. Luego, pasó al Oasis Christian School a practicar como portero y más tarde, se unió al Martí FC y finalmente en Cibao FC en la LDF.

Entre los logros alcanzado por Madera se cuenta coronarse campeón de la Copa Da Vinci 2013. Además, su equipo fue ganador tres veces consecutivas en la Copa Claro a nivel del Cibao en el 2013, 2014 y 2015. Por otro lado, como delantero logró ser máximo goleador en los torneos Copa Campeón De La Salle 2009 y Copa Centro Español 2015. Luego, fungiendo como portero fue el portero menos goleado en la Copa Guanche 2009, 2010 y 2015, de la Copa Da vinci 2013, de la Copa La Salle 2013, así como también de la Copa Centro Español 2014 y 2015, y de la Copa Amistad 2015.

En el 2017 jugó junto al Cibao FC el Campeonato de Clubes del Caribe y se coronó campeón del Caribe, quedó semifinalista de la LDF 2017. En este mismo año ganó la Liga Dominicana de fútbol serie B (Segunda división de la Liga Dominicana de Fútbol) para su primera edición. Para 2018 con 20 años de edad logra debutar en la primera división de la liga Dominicana de Fútbol, y en esa misma temporada logra coronarse campeón absoluto de la LDF.

Ya en el 2019 fue convocado tanto a la selección nacional sub 23 como a la selección nacional absoluta. Logró debutar en la selección nacional absoluta y en abril de ese mismo año se coronó campeón de la Copa Claro, donde se llevó a casa el trofeo al portero más destacado y campeón del torneo. En ese preciso año le otorgaron el premio como mejor atleta del año de la provincia de Santiago de los Caballeros, por su grandes logros y su increíble trayectoria a lo largo del año.