(VIDEO) Porter Jr. y Jokic mantienen ganadores a Nuggets

EL NUEVO DIARIO, INDIANÁPOLIS, EE.UU.- La combinación del ala-pívot Michael Porter Jr. y el pívot serbio Nikola Jokic, que anotaron 24 puntos cada uno, fueron la clave de la victoria que los Nuggets de Denver lograron a domicilio por 103-113 ante los Pacers de Indiana., informaron este viernes medios deportivos.

Jokic acabó también como el jugador más completo de los Nuggets al conseguir un doble-doble con 12 rebotes y ocho asistencias.

Porter Jr. también logró un doble-doble al capturar 11 rebotes, el quinto que ha logrado en los últimos cinco partidos, mientras que el base canadiense Jamal Murray logró 23 puntos, el duodécimo partido consecutivo que logró 22 o más tantos.

Just another night at the office for Nikola.

20 PTS

12 REB

8 AST#MileHighBasketball pic.twitter.com/5jv7cgccpe

— Denver Nuggets (@nuggets) March 5, 2021