Pornografía infantil: Abuso en línea con mayor registro vinculado al menor en RD 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una investigación reciente reveló que el acoso y el abuso en línea ponen en riesgo a más del 70% de los niños, niñas y adolescentes en el país, casos que ocurren por no recibir la supervisión adecuada de los cuidadores en el uso de las diversas herramientas electrónica.

El planteamiento lo reveló World Vision, cuyas conclusiones fueron presentadas en el panel realizado sobre la prevención y detección del “abuso en línea y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

Al conmemorarse el “Día contra la trata de personas”, la organización realizó este encuentro virtual para brindar a la población herramientas y canales de ayuda para accionar y cuidar en caso de ciberacoso o abuso mediante las plataformas digitales.

El “grooming”, “sexting”, “sextorsion”, chantaje, “bulling” y pornografía infantil, son de los tipos de delitos en línea más recurrentes en el menor de edad a nivel mundial, siendo este último uno de los casos más registrados en República Dominicana, según explica Belkis Ulloa, procuradora fiscal y representante de la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

“Estadísticamente hay mayor número de casos registrados alusivos a la pornografía infantil, pero no quiere decir esto que sean los más, porque las estadísticas que se manejan son de casos denunciados, pero muchos hechos que no son reportados no entran dentro del informe y caen dentro de las llamadas ‘cifras negras’ que tenemos que tratar de reducir”, amplía la especialista.

Datos de la Procuraduría General de la Republica muestran que desde el 2017 el chantaje, la pornografía infantil y el atentado sexual siguen siendo temas de gran atención.

En el 2019, la Procuraduría Especializada obtuvo de 70-80 casos de pornografía infantil.

Catalina Encarnación y Patria Rodríguez, especialista de Protección y coordinadora de Participación de World Vision, al moderar el panel explicaron que la organización busca crear estos espacios y tratan este tipo de temas como herramienta de concientización ciudadana, reafirmando así el compromiso por la protección de la niñez, principalmente en aquellas comunidades altamente vulnerables.

El COVID-19 y las redes

Dentro del confinamiento por el COVID-19, los reportes de denuncias continúan en aumento debido al mayor acceso y tiempo tecnológico que dedican los infantes a estas plataformas.

En el mes de abril, se reflejó un pico en los reportes de usuarios sobre actividades asociadas a la pornografía infantil, expuestas en redes sociales y mensajería instantánea.

Ulloa aclara que ninguna provincia es inmune a estos casos, pero las que han presentado mayor incidencia, de acuerdo a los informes son: Distrito Nacional, Puerto Plata, Santo Domingo, Higuey, Santiago, San Pedro de Macorís, Samaná, entre otras.

“Los grupos más vulnerables son aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a las tecnologías, usualmente de más de 8 años, sin importar su estrato social. Sin embargo, cualquier niño puede ser víctima por sólo estar expuesto”, agrega.

En el encuentro virtual, todos los panelistas destacaron la importancia de conocer las vías de denuncias y acceso para someter estas acciones ilícitas, enfatizando la línea de ayuda VIDA (teléfono 809-200-1202) donde se pueden hacer denuncias anónimas o ingresando a la página de la Procuraduría General de la República para más informaciones.

También destacaron el rol de las fiscalías de niños, niñas y adolescentes, donde cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de abuso puede alertar a nivel nacional.

Datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, evidencian que en 2019 a nivel mundial se produjeron 45 millones de imágenes y videos de abuso sexual infantil que fueron compartidos a través de las redes sociales; 18 millones 400 mil reportes de actividades con indicios delictivos en perjuicios de niños niñas y adolescentes a través de redes sociales, una cifra exponencial comparada al millón de casos reportados en el 2014.

En este evento también se dieron cita otros expertos para tratar temas relacionados al abuso y explotación infantil, donde resaltó la participación de Laura Vargas, procuradora fiscal y miembro de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; Bienvenido Ventura, magistrado titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; así como María Prince De Saldaña, gerente del fortalecimiento de la red de sobrevivientes del Misión Internacional de Justicia (MIJ).

