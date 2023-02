Porcella afirma avances en aviación civil apoyan sólido crecimiento del turismo dominicano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general interino del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, afirmó que el crecimiento del parque aeronáutico y los acuerdos para fortalecer la conectividad del país con el resto del mundo, garantizan la sostenibilidad del desarrollo turístico nacional en los próximos años.

Al mostrar su satisfacción por el incremento de un 27 por ciento en la llegada de visitantes por vía aérea en enero de 2023, Porcella dijo que la estrategia trazada por el presidente Luis Abinader y el ministro David Collado a través del Gabinete de Turismo, ha permitido que todos los sectores que intervienen en esa área de la economía hayan mejorado su desempeño para apoyar los logros alcanzados.

Entrevistado durante la presentación de los resultados del turismo en el primer mes de año, en el director del IDAC reveló que luego del reciente acuerdo de cielos abiertos con Canadá, la República Dominicana se apresta a formalizar un acuerdo similar con Estados Unidos.

Indicó que esos acuerdos no sólo fortalecen el turismo dominicano, sino que también contribuyen a mejorar las opciones de vuelos y rutas para los nacionales residentes en el país y en el exterior, además de crear las condiciones para abaratar los pasajes aéreos, tal como lo prometió el presidente Abinader.

Los datos del turismo en enero 2023

Durante su habitual presentación mensual, el ministro David Collado explicó que el recién terminado mes de enero se convirtió en el mejor mes de enero de la historia para República Dominicana con la llegada de casi un millón de visitantes.

Por la vía aérea entraron al país 674 mil 737 turistas para un crecimiento de 27% respecto a 2022; y por los cruceros llegaron 273 mil 845 visitantes, para un crecimiento de 191% respecto 2022. Eso arroja un total de 948,582 visitantes lo que se traduce en un crecimiento de 52% en llegada total de visitantes por aeropuertos y puertos del país.

El ministro de turismo declaró que el reto en el 2023 es que el país supere sus propios resultados, luego de los extraordinarios resultados de 2022, lo cual, a su juicio ha comenzado a ocurrir al principio de este año.

Sostuvo que los logros registrados son el resultado del trabajo incansable del gabinete de turismo encabezado por el presidente Luis Abinader así como del equipo del Mitur; y de la armonía y el trabajo en equipo que se está realizando entre las autoridades y el sector privado para promover y seguir fortaleciendo la llegada de extranjeros al país.

La viceministra de turismo, Jaqueline Mora, explicó que en lo que respecta a cruceros, el mes de enero de 2023 fue el mes de mayor llegada de cruceristas de la historia del país, superando en casi un 50% el récord anterior que era de enero de 2017, cuando llegaron a República Dominicana 186 mil pasajeros, versus los más de 273 mil.

“Y no sólo fue el mejor mes de la historia en cuanto a llegada de cruceristas, también fue el de mayor cantidad de operaciones con un total de 112 operaciones dentro de las cuales se recibió el crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” con capacidad de casi 7 mil personas, en el puerto de Taino Bay” afirmó Mora.

La ocupación hotelera promedio se situó en 78% en enero de 2023, superando la ocupación promedio de 2022 la cual fue de 71%. El polo turístico con mejor promedio de ocupación fue La Romana / Bayahibe que tuvo un 84%, seguido de Punta Cana / Bávaro con un 83%.

Relacionado