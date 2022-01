Durante mucho tiempo los dominicanos hemos sido gobernados desconociendo lo que se hace y lo que no se hace con los dineros de todos.

Los presupuestos desde hace tiempo no solamente eran violados e ignorados ,sino que sus partidas eran dejadas de lado y no eran ni efectivos ni reales.

El presidente Luis Abinader ha implantado un ejercicio obligatorio y real de lo presupuestado, sino una fiscalización de todo el dinero que entra y sale del erario.

Un gobierno de compromiso con una clara visión y ejecución de lo que se quiere y una absoluta fiscalización de los resultados, es en realidad un cambio, la honestidad al servicio de los dineros del pueblo, avanzando a pasos seguros y de gigantes.

¡Un gobierno y un gobernante por y para la gente, ya era hora!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

