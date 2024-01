¡Por unos dólares más! Políticos y criminalidad

La expresión del sicario, contestando a quien le encarga el asesinato, “por cinco mil dólares, se lo mato y se lo aderezo, por si lo quiere guisar”, se asemeja a la del comunicador asalariado por el crimen, cuando responde, “despreocúpese líder, por esa cantidad, no quedará de él más que una triste figura arrastrando su fracaso por las calles”.

Ambos son criminales, pero cada uno en su área de negocios. En este sentido, ya que hemos hecho referencia a la comunicación, debemos aclarar que, los sicarios de la palabra no son muchos dentro del sector de la comunicación social, pero los que están en esta bárbara actividad, tienen un alto sonido.

Sobre lo malo y dañino hay que insistir, cuando los otros olvidan; el sábado 11 de septiembre del 2021, tres periódicos digitales dominicanos publicaron un artículo nuestro, en el que hacíamos algunas aclaraciones sobre la incidencia del narcotráfico en el mundo civilizado; hablamos de cifras en dólares, y hablamos de la incidencia económica de estas cantidades en cualquier sociedad.

Dijimos que, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) situaba en el 2009 en US $360,000 millones (trescientos sesenta mil millones de dólares) el valor del mercado mundial de las drogas narcóticas.

Pero, no dijimos que, la misma UNODC daba en el 2014 un valor global a este mercado que iba de US$ 426,000 millones a US $652,000 (seiscientos cincuenta dos mil millones de dólares) haciendo hincapié que eso es solo un tercio de los ingresos anuales de la delincuencia transnacional, que se estiman entre 1.6 y 2.2 billones de dólares al año.

En los Estados Unidos de América el consumo de cannabis, cocaína, heroína y metanfetamina alcanzó en el 2016 la astronómica suma de US $150,000 millones de dólares al año; y para entender la incidencia en la catástrofe de salud del pueblo norteamericano, se señala que, entre US $120,000 millones y US $145,000 millones de dólares eran consumidos en narcóticos por personas que se drogan a diario.

Del 2014, año de la evaluación del valor global del mercado que hemos señalado, al 2024, han transcurrido 10 años; todos los indicadores conducen a que el consumo de narcóticos se ha multiplicado; en términos monetarios tenemos que esperar la próxima evaluación estadística de la UNODC, para saber cuánto más están ganando quienes conducen el mercado de estupefacientes.

Como “por la plata baila el mono”, no es extraño que políticos y personalidades públicas de todas las esferas y de todo el mundo, se beneficien de una manera o de otra de estos recursos. Los escándalos se dan a diario, pero no enseñan nada, porque esos mismos capitales han conducido a las sociedades, a unos niveles de degradación, cuya única meta y principio se llama, don dinero.

En Miami, República Dominicana pasa por el vergonzoso caso de un legislador preso y confeso por tráfico de cocaína; lo sorprendente y burlesco, es que no tuvo la coraza para aguantar como el criminal que ha llevado al lastre de la drogadicción a cientos de miles de jóvenes, y se comió sus propias heces fecales para que lo declararan loco.

Pero, pasarán 5 años de su negociación con las autoridades norteamericanas, y el “don” Miguel Gutiérrez volverá a la República Dominicana, donde solo se le afectará la pequeña parte de sus capitales que dejó al descubierto; así, lo volveremos a ver sentado con personalidades públicas que, no le darán importancia al tufo que emane de su boca, sino al destello verde que sale de sus cuentas y sus bolsillos; pasamos por un caso similar.

Definitivamente, nuestro mundo sucumbe ante los narcóticos; y es muy lamentable que la salud de nuestros pueblos, no esté priorizada en la agenda de las potencias mundiales.

Por Maximo Sánchez