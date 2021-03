Por una participación más igualitaria de la mujer en las finanzas del mundo

En ocasión del día Internacional de la mujer que celebramos el próximo 8 de marzo es oportuno reflexionar acerca de los avances logrados en diferentes espacios, impulsar más cambios y celebrar la determinación de las mujeres en sus diferentes roles en el mundo.

La finalidad de este artículo es de crear un pensamiento crítico sobre la responsabilidad que nosotras mismas tenemos de reenfocar los estudios que realizamos a un mercado que requiere más presencia femenina como lo es el mundo de los negocios y las finanzas.

Cuando hablamos de finanzas corporativas nos referimos área de las finanzas que se centran en las decisiones monetarias que hacen las empresas y en las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones.

Definitivamente que los Estados tienen la responsabilidad de crear las condiciones de igualdad de acceso a las capacitaciones e incentivar a través de programas de formación que permitan reducir la brecha de género en esta materia; Pero la preparación no es el único obstáculo que enfrentamos, está también el arraigado machismo de quienes han manejado por años las finanzas el mundo.

Incluso la perspectiva de algunos artículos me sorprende, ya que aunque no lo expresan explícitamente pero su limitado enfoque del tema no deja de enviar el mensaje de que el mundo corporativo está reservado por su “complejidad” a los hombres.

Me resultó muy difícil encontrar un libro o artículo que relacione de manera directa la mujer en el mundo de las finanzas corporativas. Quizás precisamente porque el protagonismo de nosotras en esas áreas es muy bajo, a pesar de que la mujer dominicana representa el 60% de la matricula en la educación superior.

El camino no es fácil, nunca lo ha sido en ningún área reservada históricamente al hombre, pero si es posible con determinación y sobre todo con la seguridad de que también podemos.

Aprovechemos la oportunidad de estudiar profesiones poco tradicionales, vayamos más allá de lo que siempre nos han permitido tener. Estudiemos los logros de las mujeres en el mundo de las finanzas corporativas y el impacto que han tenido en el desarrollo de sus funciones, ejemplo de ello Ana Botín, presidenta del Banco Santander, Jane Fraser, CEO del Citigroup Latinoamérica, por solo citar algunas.

Finalmente les digo, no importa el entorno social que hoy les rodea pueden dar el salto de donde estén, desde la administración financiera del hogar, pequeño negocio al mundo de las finanzas corporativas, lo que necesitas es enfoque y preparación; por eso les comparto este motivador pensamiento de Kristi Mitchem. “Si eres una mujer joven que ingresa en el sector de las finanzas hoy en día, no verás muchas mujeres exitosas en posiciones altas”, “Necesitamos tener mujeres en puestos de alto nivel para que las jóvenes puedan ver que es posible.”

Por Lic. Katherine Matos