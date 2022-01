“Por un mejor pasaporte”

Un pasaporte es un documento con validez internacional, el cual es expedido por las autoridades de su respectivo país, que acredita un permiso o autorización legal para que un ciudadano pueda ingresar o egresar de un territorio determinado.

Nuestro ordenamiento jurídico concibe tres categorías de pasaportes: Ordinario, Diplomático, Oficial, teniendo ventajas siempre de mayor accesibilidad el documento diplomático, dado que el ordinario es el de mayor restricción en torno al uso por parte de los nacionales dominicanos.

En el caso particular de la República Dominicana, dentro de la esfinge latinoamericana es uno de los más restringidos y a su vez ha sido catalogado como uno de los más débiles del mundo, dado que no goza de una apertura significativa en torno a las relaciones bilaterales con algunos países donde no se han puntualizado los acuerdos de supresión de visados, dichos datos han sido constatados con la firma Índice de Pasaportes Henley o Henley Passport, la cual posiciona a la República Dominicana en la posición 74 de los países que acceden a otros sin visado.

República Dominicana goza de relación bilateral con muchos países que forman parte del globo terráqueo, todo esto debido a la importancia y el respeto que se ha ganado en términos de las relaciones internacionales y sobre todo por su principal industria que ha sido el turismo, lo cual merece hacer uso de esta valiosísima herramienta, para poder lograr una mejor reputación a este importante documento de viaje.

Si comparamos el documento de viaje con países como: Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, estos países mencionados, gozan de una mejor posición en el ranking de los pasaportes del mundo, debido a que dichos países por ejemplo no tienen restricción para que sus nacionales puedan moverse por Latinoamérica y en algunos países de Europa, por lo que los deja en una mejor posición que el Pasaporte Dominicano.

República Dominicana ante estos acontecimientos del multilateralismo moderno y su importancia en el rol de las relaciones internacionales, goza de ser galardonada como una de las economías de mayor crecimiento en la región, según el análisis y las cifras del FMI le estiman un crecimiento de un 5.5% para el año 2022, lo cual tendrá que jugar un papel importante en poder estrechar y suscribir acuerdos de supresión de visados dado que esto también le permitiría captar nuevos mercados y mejorar su interacción con el mundo, todo esto le permitiría al pasaporte poder brindar una apertura mayor para que sus ciudadanos puedan visitar otras naciones sin ninguna restricción.

En conclusión, esperamos que las autoridades de la Dirección General de Pasaportes al junto de la buena y efectiva labor que viene desarrollando el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, puedan seguir aunando los esfuerzos necesarios para brindar un clima de mayor confortabilidad de la República Dominicana hacia el mundo exterior, donde a través de estas políticas la diplomacia pueda seguir fortaleciendo los vínculos y poder perseguir una mejor alianza con todos los países donde gocemos de buenos lazos y vínculos bilaterales, apuntando siempre a una mayor integración.

Por: Junior Pérez

Relacionado