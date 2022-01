¡Por un año mejor!

Conversaba ayer con un ser humano excepcional. Sanjuanera, hermosa como Anacaona, inteligente y libre. Cumple con todas las reglas, añadiendo que es tan compleja como todo lo anterior descrito.

El año nos inicia con testimonios maravillosos, aquellos que nos sirven de soporte en la angustia que sobrevivimos.

Pues ella -la sanjuanera-, en su afán de servir y siempre canalizar toda la ayuda que pueda salir por su vía, relataba una historia que me conmovió. Su herencia familiar, los valores inculcados desde el vientre, y cómo a pesar de llevar un apellido relevante en el ámbito político, se mantiene en el más bajo y discreto de los perfiles.

Su padre le dejó una dote invaluable: academia, valores éticos y solvencia moral.

Hicimos un recorrido sin proponérnoslo. Teníamos un café pendiente, que por temas sanitarios se nos ha hecho difícil convenir. Pues lo tomamos de forma virtual, y no fue tan difícil. Claro, con ella casi todo es fácil, y así transcurrió nuestro conversatorio.

Es puente, sirve hasta para medicina, y a pesar de su juventud piensa como un adulto mayor.

Esa conversación marcó un antes y un después entre nosotras. Intuíamos lo que éramos una de la otra; sabíamos perfectamente cómo y hasta dónde llegar. Respetamos nuestros límites y limitaciones. Nuestra creencia cualquiera que fuera. Pero, sobre todo, el grado de discrecionalidad que debe primar en toda conversación sin importar los niveles de confianza que existan.

Así es ella, gratamente educada. Culta, sencilla, discreta y decididamente justa.

Pasó su mano como si estuviera a pocos metros. Dejó caer esa palabra de aliento, esperanzadora, sanadora, que a todos nos hace bien. Su optimismo me conmueve, me obliga a pensar que no todo está perdido.

¡Si mi hijo tuviera la edad y experiencia suficiente haría lo imposible por convertirla en mi nuera!

Continúo dando gracias por cada experiencia vivida. La de ayer, por ejemplo, fue una enseñanza existencial. Si pudiera dar más detalles…pero…faltaría a la confianza depositada en esta linda relación de amigas, compañeras.

Apelo a un año mejor, aunque los designios y predicciones sean otros.

Ansío que los corazones sanos se multipliquen, que generen emociones agradables y de bienestar en otros. Deseo salud y prosperidad para todos. Paz interior, que tanta falta nos hace. Solidaridad y gratitud, empatía y respeto por nuestras diferencias.

Que sean más las personas parecidas a mi amiga la sanjuanera, y sí, ¡que este 2022 sea mejor que el 2021!

Brindo por un año mejor, Dios con todos nosotros.

Por: Clemencia García Damirón

Relacionado