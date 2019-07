Por Trabajadora, Solidaria y Capaz: Alexandra Peña Diputada 2020-2024

Trabajadora, solidaria y capaz son las tres principales cualidades que se manifiestan a flor de piel en la ingeniera Alexandra Peña, una joven aspirante a una de las cuatro plazas disponibles en las diputaciones para las próximas elecciones del año 2020 en el Municipio Santo Domingo Este (SDE), específicamente, en la Circunscripción Número Dos.

Sobre el adjetivo «trabajadora» con relación a Alexandra, existe un consenso en la Circunscripción Dos y de todo el que la conoce, de que es una persona que se entrega a los trabajos políticos y sociales sin prejuicios, mucho menos se queja, independientemente de lo afanoso, cansón, difícil o lo técnico de la tarea que le sea encomendada en su partido. Esa labor la viene ejecutando de manera permanente por casi dos décadas la próxima diputada.

Solidaria, ese es un sello en Alexandra que vino en sus genes, en sus orígenes, que la sensibilizó y disciplinó al ella ir forjándose en el trabajo competitivo desde una temprana edad, lo cual expresa casi de forma automática cuando una persona o un compañero se le acerca para solicitarle o explicarle algún problema personal, familiar o de un compañero, ahí sale el espíritu solidario de la ingeniera Peña.

Alexandra, ante la demanda de apoyo solidario de las personas, sin titubeos comienza aportando las soluciones inmediatamente (cuando se pueden) o instruyendo de qué hacer para enfrentar la situación del o de los compañeros y no compañeros que lo demandan.

Las explicaciones del párrafo anterior tienen sus testigos, están refrendadas o certificadas por cada uno de sus compañeros y de muchos en la comunidad que la vienen observando en estos trajínales de cada día en los últimos casi 20 años.

Todos sabemos que la cantidad o el número de mujeres dirigentes en el PLD a nivel nacional es limitado, no es el ideal ni el del equilibrio, y la demarcación política de SDE no escapa a esta realidad que acabamos de plantear, ya que es algo generalizado en las organizaciones políticas del país.

En este contexto, cuando aparece una mujer política capaz, como se da con la ingeniera Alexandra Peña, que es formada en el área de la computación, con varios cursos extracurriculares y especialidades tanto dentro como fuera del país, con un master en Alta Dirección Pública, con iguales dimensiones, también con experiencia gerencial en diferentes modalidades, además de ser una consultora certificada, entonces, sus cualidades han de notarse y sobresalir.

Con el aderezo para Alexandra, de tener un amplio trabajo social y político en SDE; de ahí, que cuando entró al terreno con su precandidatura, lo natural ha sido, la explosión y empatía con la próxima diputada.

Y no es que la fortaleza y popularidad con Alexandra sea porque es del sexo femenino, no, jamás, su sustento o el plus con la próxima diputada, viene refrendado por un trabajo político eficiente, constante y de varias décadas, con la meta principal en ella, del fortalecimiento institucional en su partido, el PLD y el país.

Alexandra viene a llenar un vacío de liderazgo, sustentado en su capacidad de trabajo con una permanencia constante, su solidaridad y la formación intelectual, donde hasta los que no apoyan sus aspiraciones congresuales por el motivo que fuere, también le reconocen sus condiciones haciéndole las mejores de las ponderaciones a su proyecto legislativo. Es más, lo dan como un hecho.

En definitiva, Alexandra Peña es una de la próxima diputada para el período 2020-2024; ¡Porque ella será Diferente!

Autor: José Núñez

