¡Por tóxica! Fans de Camilo le piden no llevar a Evaluna a los conciertos

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aunque para muchos ha sido perfecta la conexión de Camilo y Evaluna en los conciertos, lo real es que no a todo el mundo le parece gustarles la idea ya que entienden que ella es una “tóxica” por no dejarlo ni trabajar.

Después de dar a luz a Índigo, Evaluna ha estado acompañando a Camilo a sus conciertos en diferentes países y por consiguiente siempre se mantiene pendiente a los detalles del mismo.

A través de las redes sociales la joven pareja comparte los momentos que pasan juntos antes, durante y después de las presentaciones.

Además de ayudarlo en esa parte de logística, la joven artista, de 25 años de edad, también aparecía en tarima junto al intérprete de Pegao, para cantar los temas que tienen en común como Machu Picchu, Índigo y Por primera vez.

“Yo quería ir al concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna, qué ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico, es tóxico. Camilo se disfruta mejor solito, ¿por qué siempre tiene que meterla a cantar?, qué dependencia, ella es una tóxica que no lo deja respirar”, son algunos de los comentarios que han dejado en sus redes sociales.

Toda esta polémica deja claro que todo en exceso hace daño y que hasta el romance más bonito y completo puede cansar.

