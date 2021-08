Por segunda ocasión, a Ariel Santana le sale el tiro por la culata intentando hacer un chiste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este martes el equipo del programa radial “Esto no es radio”, al que pertenece el comediante Ariel Santana, ha sido acusado de xenofobia, luego de que en la transmisión de esta mañana los integrantes emitieran algunos comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS, que algunos fanáticos consideraron “racistas”, “xenófobos” e “irrespetuosos”.

“Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte pero mezcladas con rostros asiáticos”, manifestó Hony Estrella, mientras que Ariel Santana sostuvo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “la versión china de los Backstreet Boys”, Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Ariel Santana ha sido bombardeado, acusado de xenofobia y que verdaderamente “le sale el tiro por la culata” intentando hacer un chiste. En 2019, durante su participación en el programa de radio “El mañanero”, el humorista realizó su habitual rutina cargada de “humor negro” bajo el segmento de “Lunes de geografía” acerca de Paraguay, sin imaginar que sus expresiones serían de mal gusto para los paraguayos.

Una de las tantas expresiones que utilizó, con la que pretendía hacer reír al público, fue que “Paraguay encabeza la organización mundial de países sin playa” correspondiendo con la risa de los compañeros del espacio incluyendo al Nagüero y Manolo Ozuna. Luego prosiguió bromeando que Paraguay ha intentado conseguir playa con Chile.

Otra afirmación que molestó a los habitantes de ese país por no resultar gracioso fue que “el 80 por ciento de los paraguayos que no han salido de ese país no han visto una playa”. Sobre el dialecto, dijo que se habla el guaraní, una lengua que “nunca se va a enseñar en un instituto”.

La cosa se fue tan lejos, que el medio paraguayo Extra, sostuvo que “el locutor dominicano se burló de nuestro dulce idioma guaraní”.

Y la indignación de los paraguayos fue tanta, que el programa Vive la Tarde de Paraguay, lamentó las bromas hacia su país a sabiendas de que “República Dominicana tiene problemas sociales igual que nosotros”, pero lo que más lamentaron en ese programa suramericano es que se burlaran de la figura del escritor Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes en 1989.

Otra presentadora dijo: “Yo más que humor negro lo que veo es una falta de información total de nuestra cultura”.

Luego de lo que los paraguayos se sintieran ofendidos por el chiste de Santana, el humorista se disculpó alegando que su intención nunca fue insultar el país.

