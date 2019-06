Presencié sin querer una discusión entre esposos. Él le reclamaba a ella que había “cruzado los límites” ante la gestión de la esposa poner a los padres de la amante en aviso de lo que ocurría en su vida matrimonial por su hija. Quedé perpleja, sudé las manos y casi lloro de la impotencia al hacer empatía con la esposa por la embestida del esposo descubierto.

Esto en particular y todo lo ocurrido en el país en las últimas semanas guardan semejanza. Veamos.

Las declaraciones hechas por los ministros y el embajador de la República Dominicana ante la ONU sobre su particular visión de una posible modificación constitucional para habilitar otra vez al presidente Danilo Medina a que opte por otro período, causaron urticaria en dos o tres del sector gubernamental. Hasta les prohibieron -por lealtad al gobierno- hablar, o que renuncien.

Lo ocurrido a nuestro astro del deporte, ícono nacional y excelente ser humano, David Ortiz, es significativo. En medio de la tragedia, porque el hecho y las consecuencias están a la vista de todos, nos envolvemos en saborear los posibles motivos que lo indujeron. Mucha gente involucrada, la falta del autor o autores intelectuales, episodios de la vida personal de David y la reputación de mujeres rodando por las redes como si nada.

Desde el Ministerio de Educación se promueve a través de la orden departamental No. 33-2019 instituir en las escuelas una política de equidad de género para evitar la discriminación entre hombres y mujeres. Muy bien, hemos luchado desde siglos por ese intento.

Pero, ¿nos referimos a equidad o a ideología? Un “adoctrinamiento” en las escuelas sobre que es lo mismo llevar faldas que pantalones es igual al resultante de la obligatoriedad de leer la biblia. La materia de Economía Doméstica impartida en la época de mis padres, la de Moral y Cívica, así como la de Composición Gramatical y Lectura Comprensiva impartidas en mi época dieron resultados maravillosos.

El senador Julio César Valentín esta semana también ha ocupado un espacio en el debate político nacional. Se le relaciona con ser quien encabeza la introducción en el Senado del proyecto de reforma. Que si hice, hago o haré. Una indefinición producto de conveniencias políticas circunstanciales que cuando pase factura, el costo moral resultará caro, altísimo.

La opinión pública -algunos, que no todos- concentra en sus espacios la discusión de que mediáticamente los no reeleccionistas ganaron la batalla, como si el problema fuera mediático. El asunto es meramente institucional, enfocado en tratar de no repetir episodios de nuestra vida republicana tristemente recordados.

Todo esto y otros tantos más nos lleva a preguntarnos: ¿por qué?

¿Por qué decidimos dar paso a una percepción distorsionada de la realidad? ¿Por qué permitir poner en riesgo nuestro espacio vital? ¿Por qué no mantener la coherencia de conductas moral y socialmente aceptadas?

¿Qué nos detiene para seguir avanzando? Pescar en rio revuelto y apostar al caos no es la mejor opción.

Aún podemos, seamos resilientes. No ceder ante la adversidad y seguir luchando por un mejor país y mejores ciudadanos es la misión.

Por: Clemen García Damirón

