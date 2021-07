¿Por qué se festinaron los visados de novios o comprometidos k-1?

Generalmente personas que aspiran a viajar a los Estados Unidos conocen a alguien que entienden puede ser su solución al propósito de sus intenciones hacia los Estados Unidos, considerando de manera errónea que este conocido puede ser su novio o comprometido, obviando que la ley prevé de manera expresa requisitos indispensables a estos fines como son: Primero: que el peticionario debe de ser un ciudadano de los Estados Unidos. Segundo: que la relación debe de tener un mínimo de dos años.

Tercero: presentar documentos probatorios relativos al tiempo de la relación. Cuarto: Que el matrimonio deberá realizarse dentro de los noventa días de su admisión a los Estados Unidos, debiendo completar en este sentido la formas I-129F. En caso de que el beneficiario tenga hijos menores de 21 años, estos serán provistos de una visa derivada de la visa K-1, que se denomina K-2, para este propósito no será necesario realizar petición por separado, si el menor o la menor de edad acompaña al padre o la madre dentro del año siguiente a la emisión de la visa; si no viaja dentro de ese año, será necesario presentar una petición individual.

Se estila que tanto el peticionario como el beneficiario de una visa K-1, no deben tener asuntos pendientes con la justicia. El expediente debe de ser depositado ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, (USCIS). Cuando este departamento concluye su investigación lo remite al Centro Nacional de Visado, (NVC), y este a su vez al Consulado General de los Estados Unidos más cercano del domicilio del futuro beneficiario. Es determinante, que el peticionario presente su solvencia económica, la cual deberá demostrar que su prometido no será una carga para los Estados Unidos, esta solvencia se refleja a través de la forma I-864, mediante la cual debe proporcionar su estado financiero de los últimos tres años, los formularios W-2 y 1040, así como una constancia laboral de su patrono.

Al momento del beneficiario presentarse ante el consulado de los Estados Unidos radicado en el país de su residencia, deberá presentar pasaporte válido por no menos de 6 meses, certificado de nacimiento, documentos relativos a su estatus civil anterior, si estuvo casado documento de divorcio, si es viudo acta de defunción, etc., certificado de no antecedentes penales, documentos médicos aprobados por la embajada, completar la forma DS-156, así como también DS-156-k, 2 fotografías 50×50, y copia de los documentos antes mencionados, y por supuesto haberse tomado sus huellas dactilares ante el Centro Nacional de Visa (VAC).

Finalmente, la falta de honestidad de muchas parejas ha marcado una gran desconfianza ante los oficiales de inmigración. El compromiso y relación de novios o comprometidos, debe ser verídico, no así una vía para tratar de inmigrar a los EE. UU., la aplicación del visado k1 debe ser una realidad. Se impone mejorar esa cultura inadecuada basada en la comisión de perjurio, a fin de hacer las bases para establecer la confianza y credibilidad que distinguen las naciones y sus ciudadanos.

Por Dra. Carmen Herrera

Relacionado