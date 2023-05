¿Por qué República Dominicana no cuenta con políticas de prevención del crimen?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Reemberto Pichardo Juan lamentó que a pesar de ser una de las atribuciones de la Procuraduría General de la República, el país no cuente con una política de lucha contra el crimen.

Al mismo tiempo, consideró que la ausencia de estas políticas se debe a la falta de un buen “de cerebro” que procure realizar un levantamiento de datos que permita desarrollar un mecanismo de planificación a futuro, partiendo de la información extraída de hechos ocurridos en el presente.

“Eso significa un análisis de la actividad criminal y de la motivación de esa actividad criminal, tanto en el medio donde se cometieron los crímenes como del agente que lo cometió”, detalló.

En ese orden, señaló que en República Dominicana nunca se ha visto un equipo de la Procuraduría General de la República hacer un levantamiento en un sector con alto índice de criminalidad o un equipo de psiquiatras y psicólogos forenses, dialogar con los criminales de las cárceles para descifrar su conducta.

“Entonces obviamente no se está recabando la data, lo que significa que no se puede hacer una proyección a futuro y sin ella no se puede hacer una política de lucha contra el crimen que sea real o efectiva”, apuntó.

“Se supone que era responsabilidad de la Procuraduría General de la República y la Constitución así lo señala, la segunda atribución es realizar las investigaciones de los hechos cometidos y la tercera, la representación del Estado antes los tribunales de la República”, expuso Reembrerto en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Durante su intervención, el abogado también indicó que la falta de reconocimiento dentro del círculo en que se maneja, es lo que puede llevar a una persona que no necesita dinero a cometer actos delictivos.

“Tú puedes tener dinero, pero no puedes tener reconocimiento y a nivel de una estructura social podrida, el reconocimiento es a la inversa: Yo soy reconocido por ser un criminal de carrera o por mi actividad criminal”, precisó.

