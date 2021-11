¿Por qué protegió Detroit al dominicano Elvin Rodríguez?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DETROIT – Los Tigres no tienen a muchos agentes libres de qué preocuparse en este receso de campaña, pero el dominicano Elvin Rodríguez estaba cerca de convertirse en uno.

No importa que el monticular de 23 años no haya lanzado aún en las Mayores y que no había superado el nivel de Doble-A Erie hasta que tiró dos innings de relevo en triple-A Toledo en su última presentación del año. Estaba cerca de ingresar al mercado libre, antes de que una llamada de los Tigres cambiara su destino.

“Supe que existía una posibilidad de que ellos me pusieran en el roster de 40, pero también sabía que yo tendría la opción de ingresar a la agencia libre”, mencionó Rodríguez. “Pero, para ser honesto, sí me tomó de sorpresa”.

El dominicano estuvo en la lista de los 30 mejores prospectos de Detroit en el 2020, pero luego cayó en el 2021. Estaba a un día de ingresar al mercado libre cuando los Tigres lo añadieron a su roster del 40.

Normalmente, una marca de 4-6 y efectividad de 5.68 no indican que un prospecto merece protección. Pero más allá de esas estadísticas, Rodríguez tuvo algunos factores a su favor.

Adquirido desde los Angelinos en el cambio por Justin Upton en el 2017, Rodríguez no es un lanzador que abruma a los lanzadores; aunque el promedio de la velocidad de su recta en es los bajos 90, la hace más eficaz con su lanzamiento rompiente y cambio.

Ese arsenal no va a maravillar a un evaluador, pero le permitió a Rodríguez a sumar 83 ponches en 77.2 innings. Al agregar al quisqueyano al roster en un invierno en el que tendrán pocos cupos, los Tigres están apostando a que Rodríguez puede seguir en ascenso.

Relacionado