¿Por qué nos gusta chismear? La imprudencia al hablar hoy en día 

Aprender a hablar es aprender a escuchar y a callar. En cualquier tipo de conversación hay que saber dar las dosis justas de cada ingrediente: hablar y escuchar, nos confunden mucho nuestras emociones del momento y suponemos de acuerdo al estado de ánimo que nosotros nos encontramos, a partir de ahí reaccionamos de acuerdo a nuestra emociones y necesidades del ser .

Chismear y chismorrear sobre otras personas

Ser prudentes cuando hablamos de otras personas. Hablar en el momento apropiado. El valor de las críticas. Hablar sobre los demás. ¿Con buenas o con malas intenciones?

Las personas que son prudentes, así como mi hermana Karina , José Gabriel suelen ser personas reflexivas y discretas que se piensan muy bien lo que van a decir. Son personas que miden las consecuencias que pueden tener lo que van a decir. También, suelen ser personas muy empáticas. Personas que se ponen en el lugar de la otra persona para tratar de sentir el impacto que lo que se cuenta puede tener en esa persona. Conocer gente nueva no quiere decir tener que contarle todo sobre nuestra vida o aún peor, sobre la vida de los demás. Eso es cotillear, una cosa que nos gusta demasiado.

Aprender a hablar, no a chismear. Sería una maestría hoy en día que deben impartir.

Las personas prudentes también son muy educadas y valoran mucho el respeto y la lealtad, valoro la prudencia siempre recomiendo el libro de Miguel Ruiz : ¨Los Cuatro Acuerdos ̈, donde dice que : No asumas, No supongas, No te tomes nada personal . Lo que muchas personas no comprenden es que somos semejantes y lo que señalas en mi lo tienes en ti 3 veces que corregir . Por eso estas personas que comulgan con la evolución de su ser, no son personas a las que les guste chismear. La timidez y la prudencia no son lo mismo aunque puede tener una cierta relación. El tímido, debido a su timidez suele ser prudente por esa condición pero puede que no lo sea por considerarlo un valor importante.

A una persona prudente le valora mucho mejor que el resto de su entorno. Sabe que una persona discreta es una persona a la que se le pueden confiar cierta información que no se daría a otro tipo de personas.

Gestionar ese intercambio de información no suele ser muy sencillo. Hay personas a las que les gusta destacar y utilizan cierta información “confidencial” para hacerse “valer” y ser aceptadas socialmente . Pero esa forma de actuar suele pasar factura a la larga o como dicen por ahí las mentiras o difamaciones tiene patas muy cortas . Si nosotros chismeamos, alguien también lo hará sobre nosotros. Chismear tiene un efecto ‘boomerang’ en muchos casos. Tratar cada dia de CRECER y no estar recibiendo todas las bolas que nos tiran al menos usted pertenezca al Equipo de Volleyball¨.. No poner tonos a los mensajes que nos dicen por DM o Whatsapp. Recientemente dije algo a una persona y esa persona llamó a un amigo para decirle que yo esto o lo otro , ay no señores tomemos unos minutos usemos las cosas para edificar no hagamos cadenas de cosas que realmente son hasta insignificantes por Dios yo ni recordaba esa conversación ni que le dije . Hay que dejar que las bolas corran .

La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, tan bien como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo, rumor, chisme o cotilleo, siendo este último del ámbito coloquial.

Aquí 10 cosas que definen un CHISMOSO .

10 características de una persona chismosa

– Quiere saber de todo, hasta lo que no le incumbe.

– Siempre cree tener la razón y no reconoce sus errores.

– No pienses antes de hablar.

– Dice mentiras. Se hace la victima

– Habla mal de los demás a sus espaldas. Llama a otros para comentar de los demás hechos que ellos entienden son de magnitud relevantes

– Exagera lo que cuenta.

– Intentó influenciar y persuadir.

– Es desconfiado.

Consejos para ser prudentes al hablar en vez de chismear.

1. ¿Es el lugar apropiado para hablar?

Por ejemplo, en el trabajo no sacar temas personales. O en una reunión social, como una boda, contar alguna información del trabajo o algún suceso familiar que no viene al caso.

2. ¿Traiciono a alguien? ¿Soy desleal?

Nos tenemos que preguntar si podemos molestar o traicionar a una persona que ha confiado en nosotros. No merece la pena hacerlo, entonces.

3. Contenido del mensaje

¿Es muy íntimo lo que voy a contar? Cuidado con revelar intimidades. Los secretos de alcoba y otros íntimos mejor que sigan siendo secretos. Ya sabes el refrán: “Me guardarás un secreto amigo… mejor me lo guardas si no te lo digo”. Por eso soy un enigma en cuanto a mi vida amorosa digo nombres si alguien por ejemplo me pregunta con quién sales . le digo con Brad Pitt o con quien a ti no te incumbe o no respondo algunas personas me llaman odiosa por esto pero creo que mi vida es mía por eso es íntima yo intimido con quien desee y no permito que nadie cruce el código de la instigación o averiguar y aquel que osa cruzarlo le digo educadamente eres periodista o no tengo porque darte explicaciones , ya que mis amigos no las piden .

4. ¿Tengo permiso para contarlo?

La información aunque no sea personal o íntima no siempre tiene porqué ser pública. Un nuevo negocio, un nuevo trabajo, un cambio de domicilio, una actividad social, un deporte, etc. puede que no le guste a la persona interesada que se sepa esa información. Me refiero a cosas claras y precisas si el otro le advierte . No a cosas triviales .

6. No dar opiniones o consejos que no nos han pedido

La gente imprudente suele aconsejar más de la cuenta. La persona prudente pregunta si necesita ayuda o quiere alguna sugerencia al respecto de un tema en concreto. Esto es a diario me sucede ya que no tengo hijos y cada día las personas me dan ese sabio consejo que tenga un hijo , señores ustedes ni saben mis condiciones de salud o económicas para adquirir una responsabilidad tan grande .

7. Ojo con las críticas

¿Aportan algo positivo? Las críticas deben ser constructivas, que aporten un valor no que hagan daño o molesten.

8. ¿Desearíamos escuchar esa información que vamos a contar si viniera de otra persona?

Lo que voy a contar de otro ¿me gustaría que otro lo contara de mí? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

9. No presumir de favores y ni hacer ostentaciones

No se presume de ayudar a los demás o de ser una persona muy dispuesta a ayudar a los demás. El valor de la discreción en este caso es muy importante y suele estar muy bien valorada.

Hablar de los demás

Aspectos positivos y negativos del cotilleo

El Chisme ha formado parte de la evolución de la humanidad desde que tenemos el lenguaje. Cuando hablamos, una de las cosas sobre las que hablamos es sobre los demás. Lo que debemos tomar en cuenta es no perder nuestro tiempo o discutir con alguien que vive de eso del drama al que huye de realidades para enfocarse en vidas ajenas y así lograr solo la victoria de su fanatismo. Por eso yo soy radical corto de raíz . Ya que en verdad no tengo malicia con las

A mi edad he encontrado en los últimos meses tranquilidad, constancia profesional, buenas personas , relaciones sanas , no gente jodiendo el sistema o sacando del carril de mi proyección. Es bueno ser observador y curioso pero es tan feo ser METICHE.

Al igual que ocurre con las críticas, el CHISME puede ser algún comentario sin ninguna maldad o bien puede tener mala intención. En este último caso puede guardar una cierta relación con la envidia.

Para finalizar .

Tener presente siempre que los celos, el chisme, los complejos, la envidia nos impiden día tras día obtener grandes metas y grandes bendiciones porque en el lenguaje de los buenos modales y la buena educación esto se llama ATRASO EMOCIONAL O PERSONAL .

Rocío Regalado

Aportes de Protocolo Etiqueta Social-Empresarial.

