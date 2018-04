Por qué no proceden las primarias abiertas 

Por un tema legal, de Ley, es un hecho que existe un stop para que se le impongan elecciones primarias abiertas y simultáneas a los partidos, hasta para hacerlas el mismo día, no procede por imposición, es ilegítimo, ahora bien, si un partido político, el que sea, decide escoger ese procedimiento por su voluntad, amén, es decir, muy bien.

Pero debe quedar claro que obligar a las organizaciones políticas a que tengan un método de elección interna único, por imposición y el mismo día para todos, es algo irracional, y se demuestra con un simple ejemplo, para el PRM o Alianza País escoger su candidato ahora mismo, es una idea excelente, pero si fuera para el PLD, por estar en el poder, sería algo descabellado, una torpeza de marca mayor.

Es que existen otros métodos de elección, que inclusive corresponden a las etapas de desarrollo de un partido, los citados métodos pueden ser; por elección interna entre los miembros, producto de un pleno nacional de dirigentes, por encuestas, entre otros, y su fecha de elección, debe ser en un período determinado, pero no en un mismo día impuesto para todos.

Señores, qué institución en el mundo, ya sea política, militar, religiosa, empresarial, a nivel de clubes, juntas de vecinos o de cualquier otra índole, se puede acezar o ir a elegir en las mismas todo el que lo desee?

Si usted quiere ver el desorden en algo, en lo que sea, póngalo abierto o que entre todo el que quiera sin que le represente un costo de tiempo o dinero, tener una cualidad, una recomendación o hacer cualquier otro sacrificio.

Muchos se confunden por los intereses envueltos, y es cierto, que por ejemplo, los que dirigen la gente en los locales, los dirigentes de las bases, no pueden dejarlos ser jueces y partes, por lo tanto, hoy se hace de vida o muerte para la transparencia, que la Junta Central Electoral controle todos los procesos de elecciones internas en los partidos. ¿Quién lo discute?

Eso es una cosa muy diferente a que todo el mundo pueda elegir los o el candidato que se va a seleccionar internamente, para después escogerlo nueva vez en las elecciones generales, es algo irracional y desmotivador, no confundan la democracia con el desorden, ese no es el espíritu democrático, éste es la participación consciente, no la garata con puño, especialmente en estas naciones subdesarrolladas.

Si se analizan las organizaciones políticas en los tiempos de sus cualidades, a que siempre sus votos de elección interna tendían a exigir algunas condiciones a los aspirantes para los puestos de importancia, y éstas son o eran; su tiempo en el partido, cargos que han ocupado, trabajo realizado en la institución, fidelidad probada, compromiso que han asumido, algún dato o certificación de su labor, en fin, y obviamente, elegían los miembros, como debe ser.

En este escenario, si vota todo el que quiera, qué le va a importar nada dé a quien escoger, sino lo que pueda conseguir en el momento de ir a votar, ahí nace el desorden.

Entonces, con el «entre todos», a muchos se le va a ocurrir, sin el mérito ni las condiciones mínimas, aspirar contando con lo que solo les importa ir a votar por lo que le den, lo que irreversiblemente va a diezmar la importancia del dirigente político hasta llevarlo a su exterminio junto con el sistema de partido, ¿y después?

No es por coincidencias o por hacerse los graciosos que los empresarios, las iglesias, la sociedad civil y la gran mayoría de los partidos políticos están en desacuerdo con las primarais abiertas y simultáneas, y más que eso, lo manifiestan y todos han lanzado sus advertencias, las cuales son objetivas, muy coherentes e irrebatibles.

Y es que ahora no vale lo que diga el pueblo, o sus empresarios, las personalidades e instituciones sin fines de lucros, coincidiendo con las posiciones y planteamientos de los partidos del sistema que están en la oposición, también una parte importante del propio sector que ostenta el poder, del PLD.

Estamos en los tiempos del consenso, especialmente cuando las disposiciones nos incumben a todos, en estas situaciones, siempre la legalidad va a respetarse si es legítima, o sea, consensuada.

Relacionado