¿Por qué militares delinquen en RD, según mayor imputado en caso Coral?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El mayor del Ejército de la República Dominicana, Raúl Girón Jiménez, implicado en la Operación Coral, afirmó anoche que algunos militares cometen actos de corrupción en el país debido a los privilegios que reciben, entre las cárceles destinadas para ellos.

Al tomar un turno durante el conocimiento de la medida de coerción ante la jueza Kenya Romero, Girón Jiménez dichos privilegios representan “un aliciente para nosotros delinquir”.

“Yo como un simple mayor, que ese rango no es simple para nada, oficial superior ya, usted me manda a mí a una cárcel militar, y mire que me estoy metiendo al medio yo mismo, pero es para que usted vea cómo uno delinque como militar”, expresó el oficial durante sus contundentes declaraciones.

Agregó que de su rango en adelante hay que darle una cárcel militar, con habitación con aire acondicionado, televisor, computadora con internet y un celular 24 horas al día.

“Yo sé que esto usted lo va a creer. porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran”, sostuvo.

Afirmó que fácilmente un militar en prisión es llevado los fines de semana a cualquier villa de Jarabacoa para disfrutar con su familia “y el tribunal creyendo que me tiene preso allí”.

“Esas son nuestras cárceles militares, hasta lo voy a decir, si me ven deprimido hasta las jovencitas me llevan, por qué quiénes son los que controlan las cárceles militares, ¿tenientes generales, generales cinco estrellas como en Estados Unidos?, no, son todos subalternos de nosotros, y hasta que se demuestre lo contrario yo soy un mayor activo del Ejército de la República y hay que respetarme por eso”, significó.

A seguidas continuó diciendo, “y mire como hablo yo, no quiera usted saber un mayor general y un coronel, quiera usted saber. Le doy ese tip, a pesar de que se que me va a perjudicar, para que usted vea cómo a nosotros los militares hasta caer preso no nos importa, porque vamos a estar presos en condiciones que muchas personas que está honradamente trabajando por ahí no está, no tiene las condiciones de estar bien, y no es que se deba estar mal en una cárcel”.