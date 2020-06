¿Por qué los calvos son más propensos a contraer el COVID-19?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.-Los hombres calvos son más propensos a ser contagiados del COVID-19 que los que tiene su cabellera, según lo ha determinado un estudio realizado por la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Islans, en Estados Unidos, del cual se han hecho eco algunos medios este jueves.

La investigación concluyó que los andrógenos, el grupo de hormonas que causa la caída del cabello en los hombres, están relacionados con casos graves de COVID-19 y sugieren que su descubrimiento podría llamarse el “Signo de Gabrin”, llamado así por el primer médico estadounidense que murió del virus en los Estados Unidos.

“Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células. Es un predictor perfecto de la gravedad”, señaló el Dr. Carlos Wambier, quien lideró el estudio realizado.

Eso es explicado con dos estudios diferentes realizados en España. Uno de ellos demostró que 79% de 122 personas estudiadas, curiosamente eran hombres calvos. El otro que fue realizado a únicamente 41 personas, demostró lo mismo en el 71%.

