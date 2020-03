En China hay una frase muy popular de la autoría de Deng Xiao Ping que muestra su sentido de obtener buenos resultados no importando la metodología aplicada, algunos le llamaríamos “pragmatismo post-Mao”; No importa si el gato es blanco o negro, siempre que cace ratones.

La República Dominicana y el mundo viven su peor crisis sanitaria en la era de la globalización, donde países como Italia y España han fracasado rotundamente en la lucha contra el enemigo mortal llamado Covid-19, y a partir del 21 de marzo, América Latina empezó a observar las cosas de la que es capaz dicho guerrero biológico.

El 19 de marzo el Presidente de la República declaró Estado de Emergencia a nivel nacional, lo que le dio poderes supra-derecho que les permiten tomar medidas más rápidamente y poder contrarrestar la amenaza nacional, por lo que, apoyamos cualquier medida tomada por el gobierno que vaya es pos de derrotar el virus.

Ahora, el día de ayer el Gobierno dominicano a través del Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que; “las entidades oficiales que velan por la salud pública son los responsables de recibir y decidir el uso de las donaciones para el sector salud”, tomando en cuenta que el sector salud es más que el MSP, sino que aparte de este, son todos los actores e instituciones que producen bienes y servicios que tengan como fin promover la salud de individuos en la población, una medida que algunos vieron bien, otros la vieron mal.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué piensas tú?

El artículo 8 de la Constitución establece cuales son las funciones esenciales del Estado dominicano, uno de ellos es proteger los derechos de las personas: derecho a la vida, articulo 37, y derecho a la salud, articulo 61. En medio de una crisis sanitaria y un Estado de Emergencia, el Gobierno dominicano debe tomar todas las medidas que sean necesarias para ganar la batalla, pero la pregunta del millón es; ¿es esa una medida que ayuda con ese objetivo o hace todo lo contrario?

Cuando estudiamos administración pública no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia un elemento fundamental para su comprensión, la política partidaria, ya que nuestras democracias se sustentan en los partidos políticos, y las acciones de la administración pública son la mayor fuente del poder político por lo que, para dar una respuesta primero debo mencionar el componente político en todo este juego.

El PRM, principal partido de oposición, y que el pasado 15 de marzo pasó a ser el partido más grande del sistema, anunció que el próximo viernes llegarán los 40,000 kits de pruebas que habían pedido para diagnosticar el covid-19, lo que según su posición será una acción efectiva, ya que identificarán los contagiados, y a partir de aquí se pueden aislar con mayor éxito, pero aparte esto, en términos políticos, tendrán como decimos; oro molido de información.

Volviendo a la medida tomada por el gobierno, intentar burocratizar desde el Estado toda ayuda que llegue a República Dominicana, especialmente la de los kits y los medicamentos, sería un error garrafal en términos de la lucha contra el coronavirus, ya que, según los datos del propio Ministerio de Salud Pública, en nuestro país se están haciendo menos de 400 pruebas por día, según el boletín de hoy se hicieron menos de 300 pruebas, aparte de que, según una investigación de la periodista Nuria Piera, la capacidad de Salud Pública es de 50 pruebas por día, y más 80% de las mismas están siendo realizadas por laboratorios privados.

Ante esta realidad, con la capacidad que tiene Salud Pública, le tomaría 800 días (más de dos años realizar estas pruebas), pero suponiendo que el sector privado hará esas pruebas que deben ser gratis, y que logren incrementar hasta 400 por día, les tomaría más de 3 meses realizarlas todas, y no se puede olvidar que empresarios, políticos y Estados internacionales también han donado kits de pruebas a nuestro país, lo que nos lleva a concluir que esas pruebas se van a desperdiciar y no se logrará el objetivo de identificar a tiempo, aislar en el momento correcto, y organizar todas las herramientas, cuestión que la improvisación y reacción no sean ley.

Personalmente pienso que la solución a todo esto es que, en vez de intentar poner trabas burocráticas a sectores políticos y sociales adversos, se debe llamar a todos los sectores políticos, sociales y culturales ya que, de complicarse la situación, el Gobierno dominicano no tendría la capacidad de frenar el virus.

Un último punto, más arriba hablé del componente político de esta medida: En una investigación, quien la realiza tiene acceso a información, y si abren las pruebas de diagnóstico del covid-19 a todos los sectores que quieran aportar, estarían poniendo información de primera, en manos de adversarios políticos, y ustedes saben lo que eso pudiese implicar. Por lo que, una medida para impedirlo sería, monopolizar quiénes hacen las pruebas, para así monopolizar la información. Catastrófico para la salud, pero el gobierno debía elegir entre las elecciones y la salud.

Anuncios

Relacionado