¿Por qué las encuestas fueron casi exactas en el PRM y no así en el PLD?

Me pregunta un buen amigo, ¿por qué las mismas encuestas fueron casi exactas en los pronósticos que dieron para el caso del PRM y tan disimiles en el PLD?

Mi primera respuesta fue admitir la buena lógica de su pregunta, a lo que no me quedó de otra que decirle, que su pregunta era muy coherente y que es valedera su inquietud.

Y a seguida proseguí a ver si podía satisfacer la interrogante del buen amigo, al que le dije, primero, las encuestas pueden errar y lo han hecho, ahora bien, lo que no es normal y por lo tanto irracional, es que en una misma medición para dos partidos diferentes con las mismas características en las fichas técnicas, aunque en un escenario diferentes, las encuestas sean tan precisas para un caso, casi perfectas (para el PRM), y en las otras mediciones tan erráticas (en el PLD).

Sí, las encuestas que se hicieron conjuntamente, en las mismas fechas y el mismo horario, fueron casi perfectas en su predicción para el caso de Luis Abinader versus Hipólito Mejía, pero no tan así para Leonel Fernández frente a un desconocido por más del 20% de la población, como lo es todavía Gonzalo Castillo, de ahí, que muchos creemos que algo anda mal en los resultados de las elecciones primarias del recién pasado domingo 6 de octubre.

Y le seguí argumentando al amigo, que las encuestas miden escenarios con condiciones sin alteraciones humanas, pero que si por ejemplo, se dan compras de votos masivamente, se distribuyen regalos en los sectores más empobrecidos horas antes de los votos y se ofertan y dan otros enseres del hogar, obviamente, que eso va a alterar los resultados obtenidos por las encuestas en sus estudios del mercado electoral.

También le dije, que el voto electrónico hoy en día está muy cuestionado, y la razón es, que existen varios métodos donde se puede penetrar este sistema, ya está bien demostrado que no es infalible, aunque si, al hacer esta tarea, las pruebas quedan, siempre y cuando no se haga de forma virtual interceptándolo en las nubes sin ir directamente al equipo master.

En este contexto, y como en nuestro país se han realizado tantas elecciones en los últimos 25 años, van más de 6 procesos eleccionarios, y las percepciones de la población no han fallado, cuando decían gana éste o aquel candidato o precandidato, así se ha dado, menos esta vez.

Pero aunque ahora era de consenso en las calles que el virtual ganador sería Leonel Fernández, eso lo sabían y hasta lo decían «los chinos de Bonao», y las encuestas de más prestigio así lo ratificaban.

Pero también, las encuestas a boca de urna, las tres que se realizaron en el día de esas primarias, dieron ganadores, tanto a Leonel Fernández como a Luis Abinader, por cierto, a ambos con un amplio margen sobre Gonzalo Castillo e Hipólito Mejía, respectivamente.

Es por eso que los supuestos ganadores enquistados en el Poder no han podido celebrar, y que no vengan que es porque fueron muy reñidas esas elecciones primarias, mejor para celebrar, pero la no celebración se debe a que las cosas que se hicieron, no las debe admitir nadie que aspire a ser respetado políticamente, y cuando digo nadie, es nadie, ¡y punto!

En este contexto, es hasta muy probable, que las embestidas y las dudas arropen a la JCE, y ésta se va a ver con menos confianza y credibilidad que cuando sale un potencial cliente en una negociación comercial con números rojos en su data crédito.

Entonces, el por qué los resultados fueron tan diferentes en el caso del PRM, que acertaron casi a la perfección, mientras que en el PLD se fueron por la tangente.

Esto es simple, entre los perremeístas se dio una competencia donde el dinero no fue la clave, mucho menos la tramposería, mientras que entre los peledeístas, Don dinero hizo de la suya, jugó su rol frente a un mercado electoral tan clientelista, además de las presiones a los servidores públicos leonelistas, y lo electrónico le puso la tapa al pomo, era la segunda opción del Poder, el por si acaso.

Pero ahora es que esto se pone bueno en el PLD, ¿y entonces?, se va a dejar engañar el León?, ya van dos, una fue con seducción y pareció hasta justa, se legitimó (año 2015), esta vez, vulgar, a la tercera, te expulsan del Partido donde eres el Presidente.

Autor: José Núñez

